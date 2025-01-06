Kış Aylarında Çocuklarda Bronşiolit Riski Artıyor - Son Dakika
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Sağlık

Kış Aylarında Çocuklarda Bronşiolit Riski Artıyor

Kış Aylarında Çocuklarda Bronşiolit Riski Artıyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, kış aylarında viral enfeksiyonların 2 yaş altı çocuklarda bronşiolit riskini artırdığını belirterek, aileleri uyarıyor. Hastalığın belirtileri arasında solunum zorluğu, morarma ve yüksek ateş yer alıyor, özellikle 6 aydan küçük bebekler risk altında.

06.01.2025 09:18  Güncelleme: 09:19
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KIŞ aylarında artan viral enfeksiyonların özellikle 2 yaş altı çocuklarda bronşiolit riskini artırdığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, solunum zorluğu, morarma ve yüksek ateş gibi belirtilere neden olan bronşiolit hakkında aileleri uyardı. Prof. Dr. Güzel, özellikle RSV ve Influenza gibi virüslerin bronşiolit ataklarını başlatan en önemli etkenler arasında yer aldığını ifade etti. Prof. Dr. Güzel, "Bronşiolitin özellikle 2 yaş altı çocuklarda, 6 aydan küçük bebeklerde daha ağır seyrediyor. Prematüre doğan çocuklar, kronik akciğer hastalığı ve bağışıklık sistemi zayıf olan çocukların risk grubunda" dedi.

Havaların soğumasıyla birlikte, çocuklarda solunum yolu hastalıklarında hızlı bir yükseliş yaşanmaya başlandı. Bu dönemde, özellikle küçük yaştaki çocuklar arasında sıkça görülen bronşiolit, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken ciddi bir sağlık sorununa dönüşebilir. Viral enfeksiyonlar sonucu gelişen bronşiolit, nefes darlığı, öksürük ve morarma gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, hastalığın kış aylarında daha sık görüldüğünü ve erken müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.

Bronşiolitin başlangıcının genellikle üst solunum yolu enfeksiyonunun belirtileriyle kendini gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Güzel, "Burun akıntısı ve öksürük gibi semptomlarla başlayarak, alt solunum yollarına indiğinde çocuklarda nefes darlığı, solunum sıkıntısı gibi daha ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bronşiolitin özellikle 2 yaş altı çocuklarda, 6 aydan küçük bebeklerde daha ağır seyrediyor. Prematüre doğan çocuklar, kronik akciğer hastalığı ve bağışıklık sistemi zayıf olan çocukların risk grubunda" dedi.

'HASTALIĞIN İLERLEYEBİLME RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ÇOCUKLARIN BESLENMESİNE ÖZEN GÖSTERİLMESİ GEREKİR'

Prof. Dr. Güzel, "Eğer çocukta burun akıntısı, öksürükten sonra nefes almakta zorluk, dudaklarda morarma, ateşin 38 dereceyi geçmesi, beslenme problemleri veya hışıltılı nefes alma gibi durumlar gözlemleniyorsa, ailelerin hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, hastalığın ilerleyebilme riskini azaltmak için çocukların beslenmesine özen gösterilmesi ve ortamın nemlendirilmesi önemlidir" diye konuştu.

'ÇOCUĞUNUZDA BRONŞİOLİT ATAKLARI BAŞLADIYSA, GENELLİKLE TEDAVİ EVDE YAPILIR'

Bronşiolitten korunmak için aşılara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Güzel, "Özellikle kronik rahatsızlıkları bulunan, prematüre doğan veya bağışıklık sistemi zayıf çocukların influenza ve RSV aşılarını yaptırmaları önemlidir. Eğer çocuğunuzda bronşiolit atakları başladıysa, genellikle tedavi evde yapılır. Ancak bazı durumlarda hastaneye yatış gerekebilir. Çocuklarda bu hastalık tedavi edilirken, özellikle oksijen desteği, sıvı takviyesi ve ateş kontrolü gibi önlemler önemli rol oynar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ahmet Güzel, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kış Aylarında Çocuklarda Bronşiolit Riski Artıyor - Son Dakika

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