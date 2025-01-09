Kış Aylarında Çocukları Koruma Önerileri

Sağlık

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çağ, kış aylarında artan enfeksiyon riskine karşı çocukların korunması için doğru beslenme, hijyen ve çevresel faktörlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kış mevsiminin gelmesinin ardından özellikle çocuklar arasında enfeksiyon yayılım hızında yükseliş yaşanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Yakup Çağ, bu dönemde çocuklar arasında viral enfeksiyonların zirve yaptığını belirterek, ailelere önemli uyarılarda bulundu.

Çocukların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Çağ, "Çocukları kalabalık ortamlardan uzak tutmak ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak, hastalıklardan korunmada kilit rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Çağ, çocukların enfeksiyonlara karşı daha hassas olduğunu, özellikle kreş ve ilkokul çağındakilerin, bağışıklık sistemlerinin henüz tam gelişmemesi nedeniyle risk grubunda yer aldığını vurguladı.

Ailelerin alabileceği önlemlere değinen Çağ, şunları kaydetti:

"Özellikle kreş ve okul ortamında, hasta çocukların diğerlerinden izole edilmesi veya okula gönderilmemesi önemli. Bu, hem çocuğun iyileşme sürecini hızlandırır hem de diğer çocukların enfekte olmasını engeller. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni, bağışıklığı güçlendiren en önemli faktör. Sağlıklı beslenen ve gelişimi normal seyreden bir çocuğa ekstra bir vitamin takviyesi gerekmez. İştahsızlık ya da gelişim geriliği varsa çinko gibi bazı destekler, doktor önerisiyle kullanılabilir."

"Çocukların ateşi çıkınca paniğe girilmemeli"

Çağ, viral enfeksiyonlarda ateşin sık görülen bir durum olduğunu, ailelerin bu süreçte paniğe kapılmadan uygun tedavi yöntemlerini uygulamaları gerektiğini aktardı.

Ateş 38-38,5 dereceyi buluyorsa çocuğun üstünü soymak ve doktorun önerdiği şekilde ateş düşürücü ilaç kullanmak gerektiğine işaret eden Çağ, "Ateş düşmüyorsa, çocuğa ılık duş aldırılabilir. Ancak ateş 2 günden fazla devam ediyorsa, genel sağlık durumunda bozulma varsa ya da kusma gibi ek semptomlar eşlik ediyorsa, mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Çağ, enfeksiyonların bulaşma riskini azaltmak amacıyla kış tatilinde ailelerin çocuklarını kalabalık ortamlardan koruması gerektiğine de değindi.

Hijyenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Çağ, "Çocukların kış enfeksiyonlarından korunması için hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. El hijyenine dikkat edilmeli, çocuklar ortam sıcaklığına uygun şekilde giydirilmeli. Ani sıcaklık değişimlerinden korunmaları ve sağlıklı beslenmeleri, enfeksiyon riskini en aza indirir. Özellikle el yıkama alışkanlığının kazandırılması, enfeksiyonların yayılmasını önemli ölçüde azaltır." şeklinde görüş belirtti.

Çocukların dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giydirilmesi gerektiğini aktaran Çağ, sağlıklı beslenme ve bol sıvı tüketiminin, bağışıklık sistemini güçlendiren en temel unsurlar olduğunu ifade etti.