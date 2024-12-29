Kışın Su Tüketimi İhmal Edilm eye! - Son Dakika
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Sağlık

Kışın Su Tüketimi İhmal Edilm eye!

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Uzmanlar, kışın da düzenli su içmenin sağlık için önemli olduğunu vurguluyor.

29.12.2024 09:56
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Uzmanlar uyarıyor: "Yazın olduğu gibi kışın da su içmeyi ihmal etmeyin"

"Sıvı, çay, kahve tüketimi suyun yerini tutmaz"

KONYA - Kış mevsiminde soğuk havaların etkisiyle susama hissi azalırken, uzmanlar, yazın olduğu gibi kışın da düzenli su içmenin sağlık açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Yaz mevsiminde sıcak havalarda su tüketimi artarken, kış aylarında soğuk havalarda susama hissi azalıyor. Çoğu insan kış aylarında su içmeyi ihmal ederken, bu durum sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, yazın olduğu kadar kışın da düzenli su tüketiminin önemli olduğu konusunda uyarıyor.

"Sıvı, çay, kahve tüketimi suyun yerini tutmaz"

Yaz aylarında sıcaklığın ve terlemenin etkisiyle su ihtiyacının arttığını belirten Necmettin Erbakan Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Fethi Yönet, "Kış aylarında yaza göre susama hissi, su ihtiyacımız biraz daha azalmaktadır. Vücudumuzda baroreseptörler dediğimiz susama merkezleri var. Yaz aylarında bu terlemeyle, sıvı kaybıyla bu baroreseptörler uyarılıyor ve susama ihtiyacımız artıyor. Ama kış aylarında böyle bir sıvı kaybımız olmadığı için susama hissimiz daha az oluyor. O yüzden susama ihtiyacımız azalabilmekte. Ancak biz susama hissimiz az oldu diye su içmekten vazgeçemeyiz, su tüketimine özen göstermemiz gerekiyor. Sıvı, çay, kahve tüketimi suyun yerini tutmaz. Hatta çay tüketimi, özellikle bitkisel çaylar, diüretik etkinlikle sıvı kaybına yol açabilir. Yani biz çay içiyoruz diye su içmemezlik yapmamalıyız. Su tüketimini devam ettirmeliyiz" dedi.

"Sağlığı tehdit eden durumlara yol açmaktadır"

Yaşlandıkça baroreseptör denilen susama merkezlerinin duyarlılığının azaldığını söyleyen Dr. Fethi Yönet, "Özellikle yaşlılar susama ihtiyacı olmadığı için su tüketimini sağlamıyorlar. Bu durum ciddi komplikasyonlara yol açmakta, sağlığı tehdit eden durumlara neden olmaktadır. Çocuklarda da su ihtiyacını söyleyemedikleri için bakıcıların, anne ve babaların çocuk ve yaşlıların su tüketimine yardımcı olması gerekmektedir. Çocuklara biraz daha oyun gibi su içmeyi sevdirmeliyiz. Oyun oynayarak bunu daha çok etkinlik haline getirebiliriz. Ancak yaşlılarda su içme konusunu özellikle biraz daha zorlamamız gerekmektedir" diye konuştu.

"Bir bireyin kış aylarında ortalama 2-2,5 litre kadar su tüketmesi gerekmektedir"

Böbrek hastalarında prerenal akut böbrek yetmezliği denilen hipovolemik durumlara yol açılabileceğini ifade eden Dr. Fethi Yönet, "Öncelikle böbrek hastalıkları sonrasında böbreğe bağlı kalp hastalıklarına yol açabilir. Kış aylarında su tüketimini artırarak bağışıklık sisteminin vücut iç dengesini ve iç ısısını sağlayabilir, bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Bir bireyin kış aylarında ortalama 2-2,5 litre kadar su tüketmesi gerekmektedir. Bu miktarı yaz aylarında biraz daha artırabiliriz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar da suyun vücut için bir ihtiyaç olduğunu belirterek, yazın daha fazla sıvı kaybı olduğu için daha fazla su tükettiklerini ancak kışın da su tüketiminin önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kışın Su Tüketimi İhmal Edilm eye! - Son Dakika

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