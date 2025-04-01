Kısmi felç geçiren kadın, ameliyatla sağlığına kavuştu

Kısmi felç geçirip doktora başvurdu, ameliyatla sağlığına kavuştu

ADANA - Adana'da boyun fıtığı şikayetiyle kısmı felç geçirerek doktora başvuran kadın, geçirdiği ameliyat sonucu yeniden sağlığına kavuştu.

Adana'da yaşayan boyun fıtığı hastası emlakçı Münevver Çelenk (50), fıtığının aniden patlaması üzerine doktora gitti. Doktorlar, 'Ameliyatın çok riskli, masada kalma riskin var' deyince Çelenk, ameliyat olmaktan vazgeçti. Aradan geçen sürede kısmi felç kalan Çelenk, çalmadık kapı bırakmadı ve en son Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucu ameliyat olan Çelenk, sağlığına kavuştu ve yeniden işine döndü.

"Sağlığıma kavuştum, çok mutluyum"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Münevver Çelenk, "Evde patates keserken elimi kesmişim ve haberim bile olmamış. Bunun ardından ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyattan ilk çıktığımda hocamın elini tuttum ve gücüm yerine gelmişti. Ameliyat sonrası tedavim çok güzel yapıldı, 3 sezeryan ameliyatım vardı ama bu ameliyat onlardan bile hafif geçti. Bana hep, 'Yürüyemezsin, ameliyat masasında kalırsın' denilerek korkuttular. Şuanda sağlığıma kavuştum, çok mutluyum" dedi.

"Uygun dil çok önemli"

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise ameliyatın riskli olduğunu ancak bazı durumlarda riskin oranının çok önemli olduğunu belirterek, "Hekim olarak bizlerin hastaya her şeyi güllük gülistanlık değil ama riskleriyle beraber doğru bir dille anlatmamız gerekiyor. Benim Münevver hanıma yaptığım bu. Diğer meslektaşlarımız riskleri anlatırken kendisi biraz korkmuş, meslektaşlarımızın dışında ayrıca hasta yakınları da korkutmuş. Acıyı çeken Münevver hanım ama herkes ameliyat olma diyerek hastayı korkutuyor. Kendisi en son noktada ameliyatını oldu ve kolunun kuvvetini kazanınca normal eski aktivitelerini yapmaya başlayınca her şeyden önemlisi ağrısı kalmayınca mutlu mesut günlük hayatına devam ediyor" ifadelerini kullandı.