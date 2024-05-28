Kistik fibrozis hastalığında erken tanının önemi vurgulandı - Son Dakika
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Sağlık

Kistik fibrozis hastalığında erken tanının önemi vurgulandı

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Diyarbakır'da bir uzman, kistik fibrozis hastalığının erken tanısının akciğer hasarının önüne geçebileceğini belirtti. Kistik fibrozis, genetik geçişli bir hastalık olup dünya çapında ve ülkemizde sıkça görülen bir durumdur. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan topuk taramasıyla hastalığın erken teşhis edilmesi sağlanmaktadır. Hastaların düzenli takip edilmesi ve uygun tedavi yöntemlerinin uygulanması önemlidir.

28.05.2024 10:17
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Uzmanı, kistik fibrozis hastalığında erken tanının önemine dikkat çekildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Göğüs Hastalıkları Yan Dal Uzmanı Dr. Özge Meral, "Kistik fibrozis, genetik geçişli bir hastalıktır. Dünya çapında ve ülkemizde de oldukça sık karşılaştığımız bir durum. Bizim için en önemli nokta ne kadar erken tanı koyabilirsek o kadar gelişecek olan akciğer hasarının önüne geçebiliyoruz" dedi.

Çocuk Göğüs Hastalıkları Yan Dal Uzmanı Dr. Özge Meral, Kistik fibrozis hastalığının dünya çapında ve ülkemizde oldukça sık karşılaşılan bir hastalık olduğunu söyledi. Kistik fibrozis, genetik geçişli bir hastalık olduğunu belirten Dr. Meral, dünya çapında ve Türkiye'de de oldukça sık karşılaşılan bir durum olduğunu ifade etti.

"Bizim için en önemli nokta ne kadar erken tanı koyabilirsek o kadar gelişecek olan akciğer hasarının önüne geçebiliyoruz" diyen Dr. Meral, "Bu nedenle de zaten 2015 yılından itibaren topuk taramayla Sağlık Bakanlığımız tarafından yeni doğan bebekler taranmakta. Biz de daha çok taramada pozitif gelmiş olan hastalara sonraki aşamada değerlendirme ve tanı koyma kısmında devreye giriyoruz" dedi.

Kistik fibrozis hastalığının en sık akciğer tutulumu yapmakla birlikte mide-bağırsak sistemi ve pek çok sistemleri de tutabilen bir hastalık olduğunun altını çizen Meral, "Biz hastalara ne kadar erken tanı koyarsak bu hastalığın hem ilerlemesinin önüne geçmiş oluyoruz. Takibimizde olan hastaların da uygun şekilde tetkiklerini yaparak koruyucu önlemler alıp en ufak bir enfeksiyon durumunda erken müdahale ederek akciğer hasarının da önüne geçmiş oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Hastaların belirli aralıklarla mutlaka takiplerinin yapılması, uygun şekilde örneklemelerin alınmasının çok önemli olduğunu dile getiren Meral, "Bu aşamada belirli aralıklarla görüntüleme yapıyoruz. Hastaların örneklemelerini alıyoruz. Burada bizim için önemli olan hastaların balgam tahlillerini yapabilmek. Bu tahliller neticesinde enfeksiyonlar olabilir. Bu hasta grubunun en önemli sorunu zaten dirençli enfeksiyonlar olmasıdır. Bu dirençli enfeksiyonlar için erken dönemde tedaviye başladığımız zaman daha da direnç kazanmasının önüne geçmiş oluyoruz. Bu nedenle bu hastaların belirli aralıklarla mutlaka takiplerinin yapılması, uygun şekilde örneklemelerin alınması önemlidir. Biz de zaten hastanemizde bu hastalarımızın takibi için ayrı bir oda ve birim oluşturduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kistik fibrozis hastalığında erken tanının önemi vurgulandı - Son Dakika

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