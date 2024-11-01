Kızılay Haftası'nda Kan Bağışı Seferberliği

Sağlık

Kızılay Haftası'nda Yedikule'de kan bağışı seferberliği: "Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç"

"Bir anda herkes kan vermek istiyor ama depolanmış kanın bir ömrü var"

İSTANBUL - Kızılay ve Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğinde hastanenin bahçesine kurulan alanda hastane personeli ve vatandaşlar kan verdi. Kendisi de kan bağışında bulunan hastane Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Bir afet, deprem, olağanüstü bir şey oluyor, bir anda herkes kan vermek istiyor ama depolanmış kanın da bir ömrü var. Düzenli bir rutin halinde vermemiz, bu bilinci yerleştirmemiz gerekiyor. 'Kan aranıyor' anonslarını kalıcı yok etmemiz lazım, kan acil değil sürekli bir ihtiyaç. Bir ünite kan 3 kişiye can olabiliyor, kana kimin ne zaman ihtiyacı olacağı hiçbir zaman bilinmez" dedi.

Türk Kızılay ve Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğinde hastanenin bahçesine kurulan mobil ünitede hastane personeli ve alandaki vatandaşlar kan verdi. 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arası olan Kızılay Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte kan bağışı ve toplumda farkındalık oluşturulmasının önemine vurgu yapıldı. Kan bağışı yapmak isteyen kişiler ise alandaki formu doldurmaları ve koşulları sağladığının belirlenmesinin ardından kan verirken Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de kan bağışında bulundu. Prof. Dr. Yiyit ve Kızılay Çapa Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Hafize Temurok, bağış süreçlerine ilişkin bilgi verirken vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

"Bir ünite kan 3 kişiye can olabiliyor"

Kan bağışı konusunda toplumsal bilincin oluşturulmasının önemine vurgu yapan hastane Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Kızılay Haftası vesilesiyle bir Kızılay ile bir birlikteliğe imza attık. Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak bir şeye dikkat çekelim istedik, bir tanesi Kızılay'ın hayatımızda olması önemli. Zorda kaldığımızda, olağanüstü bir durum olduğunda Kızılay'ın varlığını derinden hissediyoruz. Bu aslında ciddi bir organizasyon gerektiren bir iş. Kan alternatifi olmayan, bizim için vazgeçilmez bir şey, temini, ayrıştırılması, immünolojik tetkiklerden geçirilmesi, kullanıma hazır bir halde uzun süre depolanması işini Kızılay, bizim adımıza yapıyor. Aynı zamanda ihtiyaç olunduğunda ihtiyaç olunan kadarını hizmetimize sunuyor, biz sağlık teşkilatı adına çok büyük bir yükü alıyor. Kan sürekli bir ihtiyaç biz bazı olaylar vesilesiyle akut hatırlıyoruz. Bir afet, deprem, olağanüstü bir şey oluyor bir anda herkes kan vermek istiyor ama depolanmış kanın da bir ömrü var. Belli bir süre içinde tüketmek zorundayız. Düzenli bir rutin halinde vermemiz, bu bilinci yerleştirmemiz gerekiyor. Hepimiz aslında kendimiz ya da bir sevdiğimiz için kan ihtiyacı doğduğunda bunun önemini idrak ediyoruz, 'Kan aranıyor' anonslarını kalıcı yok etmemiz lazım. Bu anlamda da kan acil değil sürekli bir ihtiyaç. İnşallah bir güzelliğe imza atacağız ve imzamız çok büyük olacak, kanın ve Kızılay'ın önemini vurgulayacağız. Kanı arayan, ihtiyaç olduğunda kullanan taraftayız ama bugün kan veren tarafta da olduk. Bunun önemini bilenlerden biriyiz. Bir ünite kan 3 kişiye can olabiliyor, kana kimin ne zaman ihtiyacı olacağı hiçbir zaman bilinmez ama ihtiyaç olduğunda da yerine geçecek hiçbir şey yok. Kan vermenin hiçbir engeli, sakıncası yok, sağlıklı her birey bunu verebilir, vücudumuz bunu üretmeye devam edecektir. Şu endişeyi hiç kimse taşımasın; 'Kan verdim, bağışıklığım çöker, bir sıkıntı yaşar mıyım' hayır, yaşayamazsınız. Mevsim dönemlerinde azalıyor, mesela 'Kışın bağışıklığım düşer mi' böyle bir şey yok" şeklinde konuştu.

"18-65 yaş arası sağlıklı bireyleri kan bağışına davet ediyoruz"

Yaz ve kış dönemlerinde kan bağışlarında düşüş olduğunu bağışta süreklilik sağlanması gerekliliğini ifade eden Kızılay Çapa Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Hafize Temurok sözlerine şöyle devam etti: "Sadece bugün değil, Kızılay her daim 'Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır' sloganıyla hareket etmektedir. Halkımızı 18-65 yaş arası sağlıklı bireyleri kan bağışına davet ediyoruz. Özellikle çok soğuk ve sıcak havalarda kan bağışlarımızda hava şartları nedeniyle biraz düşüş yaşanmakta. Amacımız gönüllü kişilerden hastalara kan ulaştırmak, acil durumda kanı hazır etmek ve hastaya kullanmak. Kan bağışında herkesi duyarlılığa davet ediyorum"

Kan bağışında bulunan hastane personellerinden 51 yaşındaki Nedim Toraman ise toplumun kan bağışı konusunda duyarlı hareket etmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Biraz daha duyarlı olmak gerekiyor, her şekilde vermek gerekiyor çünkü ihtiyacımız çok fazla" dedi.