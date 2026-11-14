Klinik Psikolog Eliz Avcı, ara tatilde okula uyum için denge gerektiğini söyledi - Son Dakika
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Klinik Psikolog Eliz Avcı, ara tatilde okula uyum için denge gerektiğini söyledi

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Klinik Psikolog Eliz Avcı, ara tatilin çocuklar için zihinsel ve duygusal toparlanma fırsatı olduğunu, okula uyum için denge gerektiğini söyledi. Avcı, yoğun çalışmanın motivasyon kaybına, sınırsız tatilin ise uyku ve ekran düzenini bozup okula uyumu zorlaştırabileceğini söyledi.

Birçok ebeveyn okul tatili süreçlerinde 'Çocuğum dinlenmeli' ile 'Açığını kapatsın' ikilemleri arasında kalır. Çocuk ve Ergen Psikologu Klinik Psikolog Eliz Avcı, 'okul temposuna mola verelim, biraz dinlensin' ile 'tatil fırsat oldu, haydi çalışma kampına' diyen ebeveynler için önerilerde bulundu.

Avcı, "Ara tatil, çocuklar için yalnızca akademik bir mola olmamalı. Zihinsel, duygusal ve fiziksel bir toparlanma süreci için de fırsat olarak görülmeli. Okul döneminde çocuklar duygu düzenleme kapasitelerini yoğun şekilde kullanır. Ara tatil bu kaynakların yeniden şarj edilmesi için gelişimsel bir ihtiyaçtır. Tatil dönemi, dinlenmenin yanında, okullar yeniden başladığında uyum noktasında sorun yaşanmaması adına dengeyi kurmayı da gerektirir" dedi.

Bazı ebeveynlerin tatil dönemini, derslerin eksiklerinin kapatılması ve test çözme kampı gibi değerlendirebildiğini vurgulayan Avcı, "Dinlenilmeden çalışma temposu içine girmek, motivasyon kaybı ve tatil dönüşünde daha hızlı tükenmeye yol açabilir. Bunun yanında tam tersi, tüm sınırların kaldırılmasının da çocuğa iyi geleceği düşünülebilir. Bu noktada uyku saatlerinin bozulması, kontrolsüz ekran kullanımı gibi durumlar sonucu, tatil bittiğinde uyum sorunlarına ve dikkatin daha hızlı bozulmasına yol açabileceği de mutlaka hatırlanmalıdır. Tam da bu nedenle, tatilde çocukları akademik çalışmadan uzaklaştırmadan, yoğun tempolu çalışma programlarına sokmadan çocuğun gelişimini ve öğrenme şeklini göz önünde bulundurarak planlama yapmak son derece önemlidir. Günün önceden belirlenen zamanlarında hafif tekrarlarla, kitap okuma saatleri ile ve verilen ödevlerin yapılmasıyla sistemli bir düzen verimli olacaktır" dedi. Çocukların açık havada olmasının önemine de değinen Avcı, "Nitelikli dinlenme noktasında çocuklar pasif ekran kullanımından ziyade (telefon, tablet, televizyon vb.) açık havada oynamaya, bedensel hareketlere ve aile içi etkinliklere yönlendirilmeli. Çocuklar için zihnin dinlenmesi 'hiçbir şey yapmamak' veya 'istediği her şeyi yapmak'tan ziyade, yapmak zorunda olduklarından uzaklaşıp iç dünyasını gelişimine uygun oyunlarla, hareketle ve paylaşımla besleyebilmesidir. Ayrıca, tatilin son günü ebeveyn ve çocuklar için tatilin en zorlu zamanlarından olabilir. Bu noktada tatilin bitmesine 2-3 gün kala uyku ve beslenme düzenini okul rutinine kademeli şekilde çekmek çocuğun okula uyumunu kolaylaştıracaktır. Fiziksel hazırlığın yanında duygusal hazırlık da göz ardı edilmemeli. Tatilin bitmesine birkaç gün kala çocukla beklentilerini, heyecanını, kaygılarını konuşmak okula yeniden başlama sürecini bir kriz olmaktan çıkarıp güvenli bir hazırlık yapmasına imkan tanır, yumuşak, öngörülebilir ve kontrollü bir geçiş sağlar" dedi.

Kaynak: İHA
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