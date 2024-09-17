KOAH Hastaları Hititlerin Tuz Mağarasında Şifa Bulacak - Son Dakika
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Sağlık

KOAH Hastaları Hititlerin Tuz Mağarasında Şifa Bulacak

KOAH Hastaları Hititlerin Tuz Mağarasında Şifa Bulacak

Çankırı'da hayata geçirilen 'Daha Güçlü Bir Nefes Projesi' kapsamında, KOAH hastaları yerin 150 metre altında bulunan tarihi tuz mağarasında tedavi olacak. Proje, sosyal ve sağlık etkinlikleri ile hastaların solunum fonksiyonlarının iyileştirilmesini amaçlıyor.

17.09.2024 18:58  Güncelleme: 19:04
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KOAH hastaları Hititlerden kalan tuz mağarasında şifa bulacak

KOAH hastaları yerin 150 metre altında şifa bulacak

ÇANKIRI - Çankırı'da hayata geçirilecek olan projede KOAH hastaları, Hititlerden kalan tuz mağarasında tedavi edilecek.

Çankırı'da hayata geçirilecek olan 'Daha Güçlü Bir Nefes Projesi' protokol imza töreni ve basın toplantısı yapıldı. Çankırı Valiliği, Çankırı Belediyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü, Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çankırı Özel Karatekin Hastanesi, Tuz Rehabilitasyon ve Sağlık Turizmi Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çankırı Şubesinin işbirliği ile gerçekleştirilecek proje çerçevesinde Çankırı'da Hititler döneminden kalan ve yerin 150 metre altında bulunan ve "Yer Altı Tuz Şehri" olarak adlandırılan tuz mağarasında, KOAH hastalarına yönelik farklı sosyal, kültürel ve sağlık etkinlikleri gerçekleştirilerek mağara içerisinde nefes darlığı çeken hastalara tuz ortamındaki havaya maruz kalmaları ve etkin zaman geçirmeleri sağlanacak. İlk programı, 24 Eylül- 8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan projede, seramik atölyesi, ebru sanatları atölyesi, müzikal etkinlikler, drama etkinlikleri, sinema ve şiir etkinlikleri, sağlıklı spor etkinlikleri, fiziksel egzersiz etkinlikleri ve uzman görüşleri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

"Yeraltı tuz şehirde yapılan tedavinin önemini somut olarak göreceğimize inanıyoruz"

Tuz mağarasında yapılan projenin olumlu geçeceğine inandığını belirten Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, "Projeye katılan hastalarımız, ilk geldikleri ve seansı bitirdikleri zaman aralığında çok ciddi manada testlere tabii tutulacaklar. 15'inci günün ardından çıkan sonuçlarda yeraltı tuz şehirde yapılan tedavinin önemini somut olarak göreceğimize inanıyoruz" dedi.

Projenin 15 seanstan oluştuğunu kaydeden Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan ise, "Bu projede, KOAH hastalarının yeraltı tuz şehrinde uzun zaman ve etkin bir süre geçirmelerini sağlanarak solunum fonksiyonlarındaki olumlu değişimleri tespit edilecek. kan ve solunum testleri ile bu durumun desteklenmesi, aynı zamanda Çankırı'nın sağlık turizminin tanıtımı potansiyelinin artırılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinden Türkiye Yeşilay Cemiyeti Şube Başkanlıkları aracılığıyla KOAH hastaları yer altı tuz şehrine davet edilecektir. "Daha Güçlü Bir Nefes" Projesindeki paydaşlarımızın destekleri ve katkılarıyla tuz mağarasında 15 gün süresince 09.30-15.30 saatleri arasında ilgili uzmanlar ve gönüller aracılığıyla KOAH hastalarımıza yönelik farklı sosyal, kültürel ve sağlık etkinlikleri gerçekleştirilerek mağara içerisinde KOAH hastalarının tuz ortamındaki havaya maruz kalmaları ve etkin zaman geçirmeleri sağlanacaktır" diye konuştu.

Projenin amacı, hastaların tuz mağarasında tedavi görmesi olduğunu söyleyen Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, "Buradaki tüm amacımız, hastalarımızın yeraltı tuz şehrinde fayda görmesidir. Türkiye genelindeki tüm hastalarımızın, Çankırı'da tedavi olmalarını sağlayan emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çankırı, Turizm, Sağlık, Koah, Son Dakika

Son Dakika Sağlık KOAH Hastaları Hititlerin Tuz Mağarasında Şifa Bulacak - Son Dakika

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