KOAH: Her 10 Yetişkinden Biri Etkileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

KOAH: Her 10 Yetişkinden Biri Etkileniyor

Geniş Video İzle

Uzm. Dr. Yıldız, KOAH'ı tetikleyen faktörleri ve korunma yollarını açıkladı.

21.11.2024 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 yetişkinden biri KOAH hastası

Tütün ve tütün ürünleri KOAH'ı tetikliyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Şule Yıldız

"İç ve dış ortamda odun, kömür, tezek gibi yakıtların dumanlarının solunması da KOAH'a sebep olmaktadır"

"Tütün ve tütün ürünlerini kullanmayın, soluduğunuz havayı temiz tutun, düzenli ve dengeli beslenin, düzenli egzersiz yapın"

BİLECİK - Bozüyük Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Şule Yıldız, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulunarak, "Yapılan araştırmalara göre her 10 yetişkinden biri KOAH hastası" dedi.

KOAH'ın öksürük, balgam ve nefes darlığı gibi kalıcı semptomlarla seyreden, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten Uzm. Dr. Yıldız, bu hastalığın ileri yaşlarda daha sık görüldüğünü ancak genç yaşlarda da ortaya çıkabileceğini ifade etti. Yapılan araştırmalara göre her 10 yetişkinden birinin KOAH hastası olduğunu söyleyen Dr. Yıldız, "KOAH'ta yetersiz tanı önemli bir sorundur. Hastaların yüzde 60 ila 85'i halen tanı almamış durumdadır. İç ve dış ortamda odun, kömür, tezek gibi yakıtların dumanlarının solunması da KOAH'a sebep olmaktadır. Bunun yanında yetersiz beslenme ve çocuklukta geçirilen akciğer enfeksiyonları da hastalığa zemin hazırlayabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Hastalığın tanı ve tedavisi

Hastalığın tanısında nefes ölçüm testi uygulandığını belirten Uzm. Dr. Yıldız, şu bilgileri paylaştı:

"Solunum fonksiyon testi olarak isimlendirilen bu test, solunum yolundaki darlığı ve hava akımındaki azalmayı tespit etmektedir. KOAH'ın bireysel tedavisinde inhaler dediğimiz nefes açıcı ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar, hastanın nefes darlığını azaltmayı ve yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Ayrıca, hastalığın seyrini değiştirecek alevlenmelerden ve zatürreden korunmak için grip ve zatürre aşılarının yapılması gerekmektedir."

"Tütün ürünlerinden uzak durun"

Hastalığın ilerleyen aşamalarında solunum yetmezliği gelişen hastaların evde oksijen tedavisi ya da solunum cihazları kullanmaya ihtiyaç duyabildiğini belirten Dr. Yıldız, akciğer rehabilitasyonunun da hastaların günlük yaşamlarını daha kaliteli hale getirdiğini söyledi. Yıldız, "Tütün ve tütün ürünlerini kullanmayın, soluduğunuz havayı temiz tutun, düzenli ve dengeli beslenin, düzenli egzersiz yapın. Havamızı koruyalım, KOAH'sız bir yaşam sürelim" dedi.

KOAH: Her 10 Yetişkinden Biri Etkileniyor
Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Koah, Son Dakika

Son Dakika Sağlık KOAH: Her 10 Yetişkinden Biri Etkileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:08 MHP’li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç’a soruldu MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
11:43 Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık’a konserde açılan İsrail bayrağını sordu Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
11:32 Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
17:30 Türkiye Futbol Federasyonu’nu mahkemeye verdiler Türkiye Futbol Federasyonu'nu mahkemeye verdiler
17:22 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kadınlardan üretim rekoru Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kadınlardan üretim rekoru
17:09 Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi
17:05 Ünlü firma binlerce elemanını işten çıkarak Ünlü firma binlerce elemanını işten çıkarak
17:00 Balık Tutmaya Geldi, Bataklıkta Mahsur Kaldı Balık Tutmaya Geldi, Bataklıkta Mahsur Kaldı
16:58 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’ın kefaretle serbest bırakılmasına karar verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'ın kefaretle serbest bırakılmasına karar verildi
16:56 Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi: Ben yenge değilim, Torreira enişte Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi: Ben yenge değilim, Torreira enişte
16:54 Mauro Icardi, ameliyat kararında değişikliğe gitti Mauro Icardi, ameliyat kararında değişikliğe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 13:38:16. #1.12#
SON DAKİKA: KOAH: Her 10 Yetişkinden Biri Etkileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.