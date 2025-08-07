Kocaeli Hastanesi\'nde Lenfosintigrafi Dönemi

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hizmete alınan lenfosintigrafi çekimiyle lenf akışı bozuklukları, lenfödem ve lenf tıkanıklıkları gibi rahatsızlıklar erken ve hassas şekilde tespit edilecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Şehir Hastanesi, ileri düzey görüntüleme hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek sağlık alanında önemli adım attı.

Nükleer Tıp Birimi bünyesinde hizmete alınan lenfosintigrafi çekimleri, lenfödem ve lenfatik sistem hastalıklarının tanısında modern ve güvenilir yöntem olarak devreye girdi.

Yeni tanı yöntemi sayesinde özellikle lenf akışı bozuklukları, lenfödem ve lenf tıkanıklıkları gibi rahatsızlıklar artık çok daha erken ve hassas şekilde tespit edilebilecek. Bu durum başta onkoloji, kardiyoloji ve fizik tedavi branşları olmak üzere birçok alanda tanı ve tedavi süreçlerini hızlandıracak.

"Kocaeli Şehir Hastanesi, bölgenin referans sağlık merkezlerinden biri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kocaeli Şehir Hastanesinin ileri düzey görüntüleme teknolojilerine sahip altyapısıyla bölgenin referans sağlık merkezlerinden biri olduğunu kaydetti.

Hastanenin güçlü altyapısına lenfosintigrafi ünitesinin de eklendiğini aktaran Pehlevan, "Özellikle onkoloji ve fizik tedavi alanlarında bu yeni tanı yöntemi, klinik süreci hızlandıracak ve daha doğru tedavi planlamalarını mümkün kılacaktır." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı ve Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Demirkıran ise Kocaeli ve Doğu Marmara'da lenfödem tanı ve takibi için önemli bir hizmetin devreye alındığını bildirdi.

Kardiyoloji, kalp damar cerrahisi ve fizik tedavi uzmanlarının talepleri doğrultusunda hazırlıkları tamamlayarak lenfosintigrafi çekimlerini başlattıklarını belirten Demirkıran, "Bu yöntem, klasik doppler ve damar haritalama tekniklerinin ötesine geçerek, radyoaktif izleyiciler ve gama kameraları yardımıyla lenf sistemini detaylı ve dinamik biçimde görüntülememize olanak tanıyor. Böylece hastalarımıza erken teşhisle daha etkin ve planlı tedavi imkanı sunulmuş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli Şehir Hastanesi Nükleer Tıp Birimi İdari Sorumlusu Uzm. Dr. Meltem Özbek Çolak da lenfosintigrafinin lenfödemin erken tanı ve evrelemesinde güvenilir yöntemlerden biri olduğunu kaydederek, bu teknik sayesinde hastalık başlangıç aşamasındayken tespit edilerek tedavi sürecinin daha etkili planlanabildiğini aktardı.