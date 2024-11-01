Kök Hücre Bağışıyla Hayat Kurtarıldı - Son Dakika
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Sağlık

Kök Hücre Bağışıyla Hayat Kurtarıldı

Dilara Fidan, 7 yıl önceki bağışıyla 5 yaşındaki lösemi hastası çocuğun hayatını kurtardı.

01.11.2024 20:40
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Kök hücre bağışıyla 5 yaşındaki çocuğun hayata tutunmasını sağladı

Genç kadın Kızılaydan 7 yıl sonra gelen telefonla yaptığı kök hücre bağışı sonrası 5 yaşındaki lösemi hastası çocuğun yeniden hayata tutunmasını sağladı

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde görev yapan adliye personeli Dilara Fidan, 7 yıl önce gerçekleştirdiği kök hücre bağışıyla bugün hiç tanımadığı 5 yaşındaki bir lösemi hastasının hayata yeniden tutunmasını sağladı. Kök hücre bağışının önemine dikkat çeken Fidan bağıştan bir hafta önce başlayan aşılama ve nakil sürecinde yaşadıklarını anlatarak herkesi kök hücre bağışçısı olmaya davet etti.

Sosyal medya fenomeni hayvan dostu hayırsever Rukiye Eryiğit, nam-ı diğer Rukiş Anneannenin torunu olan Rabia Fidan'ın hikayesi, insan hayatına dokunmanın ve iyilik yapmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bir haftalık süreç

Kızılaydan gelen telefon sonrası hayatının en mutlu anını yaşadığını ve 7 yıldır bu günü beklediğini kaydeden Dilara Fidan nakil öncesi kendisine yapılan aşı süreci ve nakilden bahsetti. Fidan, "Ben bir kök hücre bağışçısıyım. Bundan seneler evvel kök hücre bağışında bulunmuştum. 7 sene sonra da 5 yaşında lösemi hastası bir çocukla yüzde 95 oranında bir uyumumuz olduğunu öğrendim. Kızılay tarafından arandım. Hala kök hücre bağışı yapmak isteyim istemediğimi sordular. Tabi ki ben çok istiyordum. Bu süreç içerisinde sürekli haber bekliyordum. Kendilerine de bunu ilettim. Benden tekrar kan alarak sağlık durumumu kontrol ettiler. Daha sonra 7 günlük aşı sürecine başladım. Aşı süreci sonrası Çam Sakura Hastanesinde kök hücre nakli yapıldı. 5 yaşındaki bir çocuğun hayatı kurtuldu." dedi.

Kök hücre nakliyle bir yandan kanser hastası çocuğun hayatı kurtulurken onunla birlikte bütün hayatları altüst olan ailelerin de yeniden normal yaşama döndüğünü kaydeden Fidan, "Kök hücre bağışı sadece lösemi hastası çocuğun hayatını kurtarmaz. Aynı zamanda onların sağlığına kavuşmasını bekleyen ailelerinin hayatını çok büyük bir oranda etkiler. Bir çocuğun, kanser hastasının eski hayatına geri dönmesi, sağlığına kavuşması herkes için çok önemli bir haber. Ben bu sürece dahil olduğum için inanılmaz derecede mutluyum. Henüz o 5 yaşındaki çocuğu görme fırsatım olmadı. Sağlık Bakanlığının güvenlik tedbirleri dolayısıyla ilk etapta bağış yaptığınız kişilerle görüşemiyorsunuz. Fakat ilerleyen zamanlarda kendisiyle sağlıklı bir şekilde görüşmek de nasip olur." şeklinde konuştu.

"Kök hücre bağışı hayat kurtarır"

"Kök hücre bağışına herkesin önem vermesi gerekiyor. Kök hücre bağışı hayat kurtarır. Umarım siz de kök hücre bağışıyla bir hayata dokunmanın ne demek olduğunu öğrenirsiniz. Size de gerçekten böyle bir süreç nasip olur. O zaman gerçekten bir insan hayatta ne şartlarda neden yaşadığını daha iyi anlıyor. Birine yardımcı olabilmek, varlığınızla bir başkasının hayatını kurtarmış olmak gerçekten bir insana çok iyi gelen bir şey. Kök hücre bağışı hayat kurtarır"

"Yaşım genç olsa ben de bağışlardım"

Torunun yaptığı kök hücre bağışı ile hayra vesile olduğunu ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini kaydeden sosyal medya fenomeni hayvan dostu hayırsever Rukiye Eryiğit, nam-ı diğer Rukiş Anneanne, "Benim torunum Dilara Fidan kök hücre bağışıyla 5 yaşındaki bir çocuğun hayatını kurtardı. Çok seviniyorum torunum hayra vesile olduğu için. Sağlığı yerinde olan herkesin kök hücre bağışında bulunmasını istiyorum. Böyle hayırlı bir işin torunuma nasip olması beni çok mutlu etti. Keşke yaşım genç olsa ben de kök hücre bağışında bulunabilseydim. Genç olan, sağlığı yerinde olan herkes kök hücre bağışında bulunsun. Bir can kurtarmanın sevabından daha güzel başka bir şeyde var mı? Anneler babalar evlatlar sevinir." şeklinde konuşarak herkesi kök hücre bağışına davet etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kök Hücre Bağışıyla Hayat Kurtarıldı - Son Dakika

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