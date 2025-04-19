Kök Hücre Nakli ile Kanseri Yendi - Son Dakika
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Sağlık

Kök Hücre Nakli ile Kanseri Yendi

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Kayseri Şehir Hastanesi'nde 100. kök hücre nakli yapıldı, hasta sağlığına kavuştu.

19.04.2025 15:34
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Kök hücre nakli ile kanseri yendi

Kayseri Şehir Hastanesi Kemik İliği ve Kök Hücre Merkezi'nde 100'üncü kök hücre nakli yapıldı

Hematoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Dr. Esra Yıldızhan: "Her türlü tedaviye ulaşabiliyoruz"

KAYSERİ - Akut lenfoblastik lösemi teşhisi konulan hasta, Kayseri Şehir Hastanesi Kemik İliği ve Kök Hücre Merkezi'nde akraba dışı donörden alınan kök hücre hücrenin nakledilmesi ile kanseri yenerek sağlığına kavuştu.

Kırşehir'de yaşayan Saniye Kürkçü'ye 2023 yılında Akut lenfoblastik lösemi teşhisi konuldu. Teşhisi koyan doktorun yönlendirmesi ile Kayseri Şehir Hastanesi Kemik İliği ve Kök Hücre Merkezi'nde görevli Hematoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Dr. Esra Yıldızhan ile tanışan Kürkçü'ye kemoterapi verildi ve olumlu cevap alındı. Ardından Kayseri Şehir Hastanesi'nde oluşturulan konsey Kürkçü'ye kök hücre nakli yapılmasına karar verdi. Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi aracılığı ile akraba dışı donörden kök hücre bulundu. Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyat ile alınan kök hücre Saniye Kürkçü'ye nakledildi. Kök hücre yerleşirken, sağlıklı bir şekilde de üremeye başlayınca Kürkçü sağlığına kavuştu.

Nakil ile ilgili bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Kemik İliği ve Kök Hücre Merkezi'nde görevli Hematoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Dr. Esra Yıldızhan, "Hastamız 2023 yılının kasım ayında akut lenfoblastik lösemi tanısı aldı. Yaklaşık 1 yıla yakın süren bir kemoterapi sürecinden sonra tetkikleri ve hastanın başlangıçta sahip olduğu risk faktörlerine bakarak hastanemizde kurulan bir konsey tarafından allojenik kök hücre nakli yapılmasına karar verildi. Sonrasında hastanın akrabaları tarafında ama maalesef nakil adayı olması için verici olabilecek birisi bulunmadı. Bunun üzerine bakanlığımıza bağlı TÜRKÖK Merkezi'ne başvurduk ve uygun bir donör bulduk. Donörde kök hücre vermeyi kabul etti. 7 Mart'ta hastamıza akraba dışı donörden kök hücre naklimizi başarı bir şekilde yaptık. Herhangi bir komplikasyon ile karşılaşmadık. Takibinde de kök hücrelerin yerleştirdiğini, sağlıklı bir şekilde üremeye başladığını gördük. Bundan sonra 1.5 yıl kadar çok yakından takip edeceğiz. Yakın bir şekilde kontrolleri ve tedavisi devam ediyor olacak. Sonra da normal hayatına yavaş yavaş geçecek" ifadelerini kullandı.

"100'üncü nakli yaptık"

Merkezde 100'üncü nakli başarılı bir şekilde yaptıklarını kaydeden Yıldızhan, "Merkezimizde yaptığımız 100'üncü nakil. 100'üncü hastamıza başarılı bir şekilde naklimizi gerçekleştirmiş ve sonucu da başarılı bir şekilde elde etmiş olduk. Merkezimizde 3'üncü yılımızdayız ve 100'üncü naklimizi gerçekleştirdik. Hastanemizde güzel bir merkezimiz var. Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışan bir merkeziz. Burada her türlü tedaviye ulaşabiliyoruz. Hastalarımıza şifa olmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"Hastalar doktorlara güvensin"

Nakil olduğunu için çok mutlu olduğunu kaydeden Saniye Kürkçü ise, herkesin kendisiyle iyi ilgilendiğini söyleyerek, naklin olduğu 7 Mart'ın yeniden doğduğu gün olduğunu kaydetti. Tedavi gören hastalara seslenen Kürkçü, "Morallerini yüksek tutsunlar. En önemlisi de doktorlara güvenecekler. Doktorla aralarında sevgi olacak. Ben doktoruma çok güvendim. Çok uzun bir süreç. Bu süreçte korkmasınlar ve kendilerine güvensinler" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kök Hücre Nakli ile Kanseri Yendi - Son Dakika

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