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Kök hücre naklini beklerken resim ona güç verdi; kanseri yendi - Son Dakika

Kök hücre naklini beklerken resim ona güç verdi; kanseri yendi

04.12.2021 11:54
Kök hücre naklini beklerken resim ona güç verdi; kanseri yendi

İzmir'de yaşayan Sevinç Yurtseven (55) kan hastalıklarıyla ilgili bir kanser türü olan MM (Multiple Myelom) hastalığına yakalandı.

İzmir'de yaşayan Sevinç Yurtseven (55) kan hastalıklarıyla ilgili bir kanser türü olan MM (Multiple Myelom) hastalığına yakalandı. Yaşadığı zor zamanları hasta yatağında yaptığı resimlerle atlatan Yurtseven, enerjisini ve moralini hep üst noktada tuttu. Kök hücre nakliyle sağlığına kavuşan Yurtseven, hayatının ilk kişisel sergisini de hastanede açtı.

El sanatları öğretmeni ve ressam Sevinç Yurtseven 2014 yılında bel ağrısı ve sağ bacağının tutulması şikayetiyle doktora başvurdu. O dönem yapılan kontrollerde herhangi bir teşhis konulmadı. Aynı şikayetleri yaşamaya devam eden Yurtseven 3 yıl sonra tekrar doktora gitti ancak yine bir sonuca ulaşamadı. Aldığı ağrı kesicilerle hayatını sürdüren Yurtseven zamanla yürüyemez hale geldi. Şikayetleri artınca bir kez daha doktora giden Yurtseven'e 2021'in Şubat ayında kan hastalıklarıyla ilgili bir kanser türü olan MM (Multiple Myelom) teşhisi konuldu. 16 seans kemoterapi gören Yurtseven, kök hücre nakli olması gerektiğini öğrendi. İzmir Ekonomi Üniversitesi ( İEÜ) Medical Park Hastanesi'ne gelen Yurtseven burada Prof. Dr. Seçkin Çağırgan tarafından tedavi altına alındı. Yurtseven kök hücre nakli olarak sağlığına kavuştu. Hasta yatağında bu süreci atlatmasında en büyük gücü ise resim yapmakta buldu. Çok sayıda eseri, hasta yatağında yaparak enerjisini ve moralini hep üst noktada tuttu.

'KANSERİ GRİP GİBİ ATLATTIM'

Sağlığına kavuşan Yurtseven, hayatının ilk kişisel sergisini de İEÜ Medical Park Hastanesi'nde açtı. Yurtseven, ziyaretçilerine eserler hakkında bilgi verdi. Geri dönüşlerin çok güzel olduğunu belirten Yurtseven hissettiği mutluluğu paylaşarak, "Sanatla terapi müthiş bir şey. Bilhassa kanser hastaları için hayata tutunma ve moral açısından teşvik edici bir durum. Ben herkesin sanatla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. O zor günlerde odamda çalışmalar yaptım. Sulu boya çalıştım. Beni bu dünyadan alıp bambaşka bir dünyaya götürdü. Kendimi son derece sağlıklı, eskisi gibi hissettim. Kanseri grip gibi atlattım diyebilirim. Karamsarlıkları üzerinizden atıyorsunuz. Geleceğe daha renkli, aydınlık bakıyorsunuz. Ayrıca bana böyle bir imkan sunulup sergimin açılması nedeniyle çok mutluyum. İlgi çok güzel. Ben de çok şaşırdım. Mutluyum" dedi.'NAKİL ÜNİTESİNDE BİLE ÇOK GÜZEL RESİMLER YAPTI'

Yurtseven'in doktoru Prof. Dr. Seçkin Çağırgan ise kanser hastalarında moralin önemini vurgulayarak, "Yaklaşık 6 ay önce tanı konuluyor. Ondan sonra yaş ve performans durumuna göre tedaviler uygulanıyor. Sevinç Yurtseven de genç ve dinamik bir hastamız. Bu nedenle 3-4 aylık bir kemoterapi tedavisi sonrası kendi kök hücrelerini kullanarak nakil yaptık. Nakil sonrası gayet iyi. Hastalığı kontrol altında. Aktif bir yaşama geçmiş durumda. Hastalığa değişik yöntemlerle meydan okuyan bir hastamızdı. Tedavi sürecinde moralini hep yüksek gördüm. Moralinin yüksek olmasında sanatsal kişiliğinin önemli payı var. Hastalığı sürecinde bu aktivitesini yoğun şekilde devam ettirdi. Kök hücre nakil ünitesinde bile çok güzel resimler yaptı. Moral çok çok önemli. Gerçekten bu sonuçları önemli bir şekilde etkiliyor. Kanser hastaları mutlaka günlük yaşantılarına renk getirecek resim veya müzik gibi aktivitelerde bulunurlarsa, bu hastalığın sonucuna önemli katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.


Kök hücre naklini beklerken resim ona güç verdi; kanseri yendi
Kök hücre naklini beklerken resim ona güç verdi; kanseri yendi
Kök hücre naklini beklerken resim ona güç verdi; kanseri yendi
Kök hücre naklini beklerken resim ona güç verdi; kanseri yendi
Kök hücre naklini beklerken resim ona güç verdi; kanseri yendi
Kök hücre naklini beklerken resim ona güç verdi; kanseri yendi
Kök hücre naklini beklerken resim ona güç verdi; kanseri yendi
Kök hücre naklini beklerken resim ona güç verdi; kanseri yendi

Kök Hücre, Kanser, Ressam, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Kök hücre naklini beklerken resim ona güç verdi; kanseri yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kök hücre naklini beklerken resim ona güç verdi; kanseri yendi - Son Dakika
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