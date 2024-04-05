Kolorektal Kanserin Önlenmesinde Sağlıklı Beslenme ve Erken Teşhis Önemli - Son Dakika
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Kolorektal Kanserin Önlenmesinde Sağlıklı Beslenme ve Erken Teşhis Önemli

Kolorektal Kanserin Önlenmesinde Sağlıklı Beslenme ve Erken Teşhis Önemli

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Bozkurt, kolorektal kanserin yüzde 90'ından fazlasının polip kaynaklı olduğunu belirterek, hastalığın önüne geçilmesinde sağlıklı beslenme ve erken teşhisin önemine dikkat çekti. Bozkurt, risk faktörlerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı ve tarama testlerinin önemine işaret etti.

05.04.2024 15:44
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Gürkan Bozkurt, kolorektal kanser olarak da bilinen kolon ve rektum kanserlerinin yüzde 90'ından fazlasının polip (bağırsaklar içinde oluşan anormal büyümeler) kaynaklı olduğunu belirterek, hastalığın önüne geçilmesinde sağlıklı beslenme ile erken teşhisin önemine dikkati çekti.

Opr. Dr. Bozkurt, yaptığı açıklamada, kolorektal kanserlerin hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık görülen 3'üncü kanser türü olduğunu bildirdi.

Hastalığın yüzde 90'ından fazlasının polipler nedeniyle oluştuğunu belirten Bozkurt, çeşitli risk faktörlerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Bu faktörlere ilişkin bilgi veren Bozkurt, şunları kaydetti:

"Elimizde olan risk faktörleri olarak alkol, sigara, kırmızı et ve işlenmiş gıdaları fazla tüketmek, zengin diyet, karbonhidratların fazla tüketilmesi, obezite ve fiziksel aktivite azlığı sayılabilir. Değiştirilemez faktörler de mevcut. Bunlar ileri yaş, inflamatuar bağırsak hastalıkları, ülseratif kolit ve crohn hastalıkları. Bizim için en önemli semptom ve belirti, hastaların dışkılama alışkanlıklarındaki değişiklikler ve dışkıda kan görülmesi, bağırsağın tam boşalamama hissi, kilo kaybı ve karın ağrısı."

Bozkurt, demir eksiliği anemisine bağlı olarak hastalarda yorgunluk gibi semptomların da görülebileceğine değindi.

Hastalığın önüne geçilmesinde tarama testlerinin önemine işaret eden Bozkurt, "Endoskopik yöntemler, 'gaitada gizli kan' dediğimiz gaita testleri. Ailesel veya tıbbi geçmişinde kanser öyküsü olan hastalarda da genetik testler yapıyoruz. 45 yaşından itibaren tarama testlerine başlıyoruz. Yüksek riskli hasta gruplarında ise 45 yaşından önce taramalara başlanmalıdır. Erken teşhis hayat kurtarır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Kolorektal Kanserin Önlenmesinde Sağlıklı Beslenme ve Erken Teşhis Önemli - Son Dakika

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