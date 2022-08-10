Tedavi için 3 ülke gezen Kongolu hasta şifayı Türkiye'de buldu

Kongolu 80 yaşındaki şeker hastası Marie Touby Eko Nee Matapani, kesilme riski taşıyan ayaklarının tedavisi için 3 ülke gezerken, şifayı Türkiye'de buldu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Matapani'nin ayaklarında, diyabetik ayak sendromu yüzünden kronik yaralar oluştu. Matapani, Kongo ve Tunus'tan sonra tedavi için gittiği Fransa'da ayağının kesilebileceğinin belirtilmesi üzerine Türkiye'ye geldi ve Medipol Evde Bakım Hizmetleri ile şifa buldu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Medipol Evde Bakım Hizmetleri Sorumlusu Nadire Karahan, Kongolu kadın hastanın diyabetik ayak nedeniyle ayağını kaybetme riskinin bulunduğunu belirterek, "Fiziksel kısıtlılığı nedeniyle hastaneye transfer sürecinde zorluk yaşayan hastanın tedavi sürecinin aksamaması gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Tedavisi 2,5 ay sürdü

Karahan, mevcut yarası için ampütasyon (kesilme) düşünülen hastanın ayağının kesilmesini istemediği için yara bakım hizmeti almak üzere kendilerine başvurduğunu kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Medipol Evde Bakım Birimi olarak bu süreçte uzman ekibimizle koordineli çalışarak tedavi sürecini üstlendik ve 2,5 aylık sürede ekstremite kaybını önleyerek deri bütünlüğünü yerine getirdik. Kronik yara dediğimiz geç iyileşen diyabetik yara grubunda bulunan hastamıza yerinde sağlık hizmeti vermeye başladık.

Konusunda uzman yara bakım ekibimizle bütüncül değerlendirme yaparak hastamıza her gün güvenli ve steril bir ortam oluşturarak yerinde yara bakımı hizmeti verdik. Temel hedefimiz yara bakımıyla birlikte kişinin aynı zamanda yaşam kalitesini yükseltmek oldu. Bununla birlikte 2,5 ay süren tedavi sürecimiz sonrasında planladığımız hedefe ulaştık ve hastamız iyileşerek ailesinin yanına Fransa'ya dönme hazırlıklarına başladı."

"Türkiye bana şifa oldu"

Marie Touby Eko Nee Matapani de tedavi sürecine ilişkin yaşadıklarından bahsederek, şeker hastalığının ayaklarında kronik yaralara yol açtığını ve çok acı çektiğini bildirdi.

Bir sağlık kuruluşuna başvurduğunu ve ayağının kesilmesi gerektiğinin söylendiğini vurgulayan Matapani sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayağımın kesileceğini öğrendiğimde çare aramaya başladım. Bir umut Türkiye'ye Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne geldim. Fakat yürüyemediğim için hastaneye gidemiyordum. Evde Sağlık Birimi olduğunu öğrendiğimde hayatım değişti. Kaldığım otele her gün sağlık ekibi gelerek beni tedavi ettiler. Türkiye bana şifa oldu. Şimdi sağlığıma kavuştum ve ülkeme dönüyorum."