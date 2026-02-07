Konuşma Terapisti Mehmet Emrah Cangi: Akıcı konuşmayan biri de deha olabilir - Son Dakika
Sağlık

Konuşma Terapisti Mehmet Emrah Cangi: Akıcı konuşmayan biri de deha olabilir

Konuşma Terapisti Mehmet Emrah Cangi: Akıcı konuşmayan biri de deha olabilir
07.02.2026 01:09
Haberler.com Youtube kanalına konuk olan Konuşma ve Dil Terapisti Doçent Doktor Mehmet Emrah Cangi, akıcı konuşmayan birinin de deha olabileceğini söylerken; ''Hitabet ve akıcı konuşma zekayla da ilişkilendirilir ama buna ters örnekler var'' dedi.

Konuşma ve Dil Terapisti Doçent Doktor Mehmet Emrah Cangi, Haberler.com'da Klinik Psikolog Metin Aydın'ın sorularını yanıtladı.

"AKICI KONUŞMAYAN BİRİ DE DEHA OLABİLİR"

"Hitabet ve akıcı konuşma zekayla da ilişkilendirilir ama buna ters örnekler var" diyen Cangi, "Çok zeki kavrayışı çok yüksek hatta topluma yön veren insanlar var ama akıcı konuşmuyor. Dil bilişim bileşenlerinin fabrika gibi çalıştıklarını düşünün, çok sekronize bir şekilde. Eş özellikler sergilemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Cangi ayrıca "Bu bir dengesizlik de yaratabilir. Ya da her şeyi çok iyi, orada bir deha var ama işitsel işlemleme ile ilgili, zamanlamayla ilgili bir eksiklik var. Deha olması için hiçbir mani yok, akıcı da olmayabilir. Akıcı konuşmayan biri de deha olabilir" sözlerini de sarf etti.

"HER YAŞTA GELİŞMEK MÜMKÜN"

Ayrıca "Komplekskli, çok karmaşık sözcükler, çocuğu kendi seviyesinde sanmak bunların hepsi dil gelişimini sekteye uğratan bileşenler" diyen Cangin, her yaşta gelişmenin mümkün olduğunu da söyledi.

Konuşma Terapisti Mehmet Emrah Cangi: Akıcı konuşmayan biri de deha olabilir

22:33
