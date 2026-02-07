Konuşma Terapisti Mehmet Emrah Cangi: Akıcı konuşmayan biri de deha olabilir

Konuşma ve Dil Terapisti Doçent Doktor Mehmet Emrah Cangi, Haberler.com'da Klinik Psikolog Metin Aydın'ın sorularını yanıtladı.

"AKICI KONUŞMAYAN BİRİ DE DEHA OLABİLİR"

"Hitabet ve akıcı konuşma zekayla da ilişkilendirilir ama buna ters örnekler var" diyen Cangi, "Çok zeki kavrayışı çok yüksek hatta topluma yön veren insanlar var ama akıcı konuşmuyor. Dil bilişim bileşenlerinin fabrika gibi çalıştıklarını düşünün, çok sekronize bir şekilde. Eş özellikler sergilemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Cangi ayrıca "Bu bir dengesizlik de yaratabilir. Ya da her şeyi çok iyi, orada bir deha var ama işitsel işlemleme ile ilgili, zamanlamayla ilgili bir eksiklik var. Deha olması için hiçbir mani yok, akıcı da olmayabilir. Akıcı konuşmayan biri de deha olabilir" sözlerini de sarf etti.

"HER YAŞTA GELİŞMEK MÜMKÜN"

Ayrıca "Komplekskli, çok karmaşık sözcükler, çocuğu kendi seviyesinde sanmak bunların hepsi dil gelişimini sekteye uğratan bileşenler" diyen Cangin, her yaşta gelişmenin mümkün olduğunu da söyledi.