Konya\'da Alzheimer Hastası 500 Günlük Tedavi Sonrası Evine Döndü

Konya'da, Alzheimer hastalığına bağlı olarak yatağa bağımlı hale gelen 76 yaşındaki Behiye Bilici, Meram Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezinde 500 gün süren tedavinin ardından evine uğurlandı.

Hastalığına bağlı bakım ihtiyacının artması üzerine ailesi tarafından bakım desteği alması için hastanenin Palyatif Bakım Merkezine götürülen Bilici'nin, alanında uzman doktorların gözetiminde tedavi süreci başlatıldı.

Bilici, merkezdeki uzman hemşireler, psikolog, diyetisyen, gerontolog, diş hekimi, yara bakım hemşireleri, fizyoterapist ile destek uzmanlarından bakım ve rehabilitasyon hizmeti aldı.

Düzenli tedavi ve bakım sonucunda kendi yemeğini yiyebilir ve konuşabilir hale gelen Bilici, 500 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Bizim için gerçek başarı, hastamızı ailesine sağlıkla kavuşturmak"

Merkezden sorumlu başhekim yardımcısı Uzman Dr. Havva Serin Yiğit, AA muhabirine, Bilici'nin hastaneye başvurduğunda durumunun kötü olduğunu, hemen tedavisine başlandığını söyledi.

Merkezde Bilici'ye planlı bir tedavi programı hazırladıklarını anlatan Yiğit, "Hastamız ağır bir enfeksiyon geçirdi. Bunu da güçlü bir antibiyotikle tedavi ettik. Günlük bakımları hiç aksamadı. Yemeğini yiyebilen ve konuşabilen hastamızı, evde planlı ve düzenli şekilde takip edilmek üzere taburcu ediyoruz. Ailesinin evde bakım eğitimlerini de tamamladık. Onu evine, sevdiklerinin yanına gönderiyoruz. Bizim için gerçek başarı, hastamızı ailesine sağlıkla kavuşturmak." ifadelerini kullandı.

Yiğit, Bilici'nin merkezde en uzun tedavi gören hastalardan biri olduğunu, bu süreci komple bir bakım ve düzenli bir tedaviyle yürüterek başarıya ulaştıklarını belirtti.

"Yalnızca tıbbi iyileşmeyi değil, sosyal bir destek ağı da kurmak istiyoruz"

Meram Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Adil İlhan da palyatif bakım hizmetlerinin etkinliğini ve genişlemesini önemsediklerini dile getirdi.

Palyatif bakım sürecinin evde devamlılığının önemli olduğunu vurgulayan İlhan, şöyle konuştu:

"Bu bir veda değil. Bu nedenle hastamızın evde bakım hizmetleri düzenli takip edilecek. Aynı zamanda hastamızın sosyal ve günlük ihtiyaçları için Kızılay ile görüştük. Ailesiyle sürekli irtibatta olacağız. Olası bir sağlık sorunu durumunda yeniden hastaneye yatışını organize edeceğiz. Yalnızca tıbbi iyileşmeyi değil, sosyal bir destek ağı da kurmak istiyoruz. Ülkemizde en çok ihtiyaç duyulan durumlardan biri de bu. Çünkü 65 yaş üstü vatandaşlarımızın en çok yaşadığı problem evde yalnız kalmaları. Biz bu konuda hem sosyal, hem de tıbbi desteği bir arada sunmak istiyoruz."

Kardeşi gözyaşlarını tutamadı

Merkezde tedavi gören ablasını yalnız bırakmayan 56 yaşındaki Afife Bilici, kendilerine destek olan tüm hastane personeline teşekkür etti.

Gözyaşlarını tutamayan Bilici, "Anne ve babamızı kaybettik. Ben 500 gün başından hiç ayrılmadım. Ne olur ne olmaz diye hiçbir yere gitmedim. Bundan sonra ömrümüz varsa artık evde beraber yaşayacağız. Buradan ayrılacağıma çok üzülüyorum. Doktorlar benim annem, babam, kardeşim gibi oldu. Diyecek söz bulamıyorum." ifadelerini kullandı.