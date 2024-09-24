Konya'da Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Tedavileri Süreklilik Gösteriyor - Son Dakika
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Sağlık

Konya'da Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Tedavileri Süreklilik Gösteriyor

Konya Numune Hastanesi'nde yer alan GETAT Ünitesi, binlerce yıldır uygulanan geleneksel tedavi yöntemleri ile sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Hacamat, akupunktur ve mezoterapi gibi çeşitli uygulamaların yanı sıra, bu yöntemlerin modern tıpla destekleyici bir bütünlük oluşturduğu vurgulanıyor.

24.09.2024 17:15
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Binlerce yıldır uygulanan tedaviler, GETAT Ünitesinde devam ediyor

KONYA - Konya Numune Hastanesi bünyesinde Tarihi Hemşirelik Binasında hizmet veren Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Ünitesi (GETAT), binlerce yıldır uygulanan tedavi yöntemleri ile hastalara şifa olmaya devam ediyor.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Tarihi Hemşirelik Binasında hizmet vermeye başlayan Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Ünitesi'nde binlerce yıllık tedavi yöntemleri uygulanmaya devam ediyor. Birçok hastalığın iyileşme sürecine yardımcı olan GETAT ünitesinde, bir çok hastalıkla ilgili tedavi yöntemleri de uygulanıyor. Bu ünitede hacamat, akupunktur, sülük, fitoterapi ve mezoterapi gibi uygulamalar yapılırken, gelen hastalar tedavi yöntemlerinden memnun olduklarını ifade etti.

"Normal tıp dışında alternatif bir tıp değildir"

Konya Numune Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Halil Ekrem Akkurt, GETAT ünitesi önem verdikleri bir ünite olduğunu belirterek, "GETAT ünitesinde hacamat, akupunktur, sülük, fitoterapi ve mezoterapi uygulamalarımız yapılmaktadır. GETAT ünitesinde uygulanan tedaviler, binlerce yıldır insanlar tarafından uygulanan klinik bilgi içeren tedavi yöntemleridir. Bu tedavi yöntemleri dışarıda bahsedildiği gibi normal tıpımızın dışında alternatif bir tıp değildir. Tıpta uygulanan ameliyat olsun, ilaç olsun ve yöntemlere katkıda bulunan, destek olan tamamlayıcı bir tedavi yöntemidir. Keşke bütün doktorlarımız GETAT uygulamalarını hepsini bilse yeri geldiğinde ameliyatlarını yapsa yeri geldiğinde ilaçlarını verse destekleyici olarak da bu uygulamaları kullansalar. Bu durum istediğimiz gibi olursa hastaneye başvuru süreleri azalır, başvuru sayıları azalabilir, kullanılan ilaç miktarları azalabilir" dedi.

"Doktor tarafından uygulamaların yapılmasına dikkat etsinler"

Merdiven altından bu uygulamaların yaptırılmaması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Halil Ekrem Akkurt, "Bu ünitemizde çalışan doktorlarımız bakanlık tarafından sertifikasyonu yapılan eğitimler sonucu burada çalışabilmekte. Her hekim burada çalışamıyor. Maalesef dışarıda merdiven altı tabir ettiğimiz hekim ve sağlık çalışanı olmayan kişilerin GETAT uygulamalarının olumsuz sonuçlarını görmekteyiz. Tüm halkımıza GETAT ünitesinde doktor tarafından uygulamaların yapılmasına dikkat etmelerini önermekteyiz" şeklinde konuştu.

GETAT ünitesinde yapılan uygulamalar

GETAT Ünitesi Sorumlusu Aile Hekimi Beyhan Oğuz da yapılan uygulamaları anlattı. Oğuz, "Mezoterapi tekniğini uyguluyoruz. Bu teknik ise geleneksel ve tamamlayıcı tıpın en önemli tedavi ve bölümlerinden bir tanesi. Mezoterapide mikro enjeksiyonlarla mikro dozlarla hedef doku ya da organa küçük dozlarda ilaç uygulayarak yaptığımız bir tedavi yöntemidir. Aslında ağzından yapılan tüm tedavi yöntemlerinin daha az oranda ilaç kullanılarak yapılan bir tedavi yöntemi. Hacamat ise dolaşım sistemi, boşaltım sistemi, karaciğer, dalak yoluyla atılamayan toksinlerin bağ dokusunda birikmesi sonucunda bizim vakumlama tekniği ile alıp dışarıya attığımız bir tedavi yöntemidir. Aslında bizim ata tedavi yöntemimizdir. Hacamat sadece Türkiye'de değil, dünyada uygulanan bir tamamlayıcı tıp yöntemidir. PRP uygulamamızda ise hastalar çeşitli hastalıklarla bize geliyor. Bunların en önemlisi ise çağımızın hastalığı dediğimiz saç dökülmelerinde etkili. Güzelliğine düşkün olan hastalarımız için bu uygulamayı yapıyoruz. Bunların dışında da orta yaş ve ileri yaş hastalarımız var. Eklem rahatsızlığı, tendon, kas yırtılması olan hastalarımız var. Yani eklem kas hastalıklarından tutun da saç dökülmesi ve cildin kalitesinin artırılmasına kadar her alanda kullanıyoruz" diye konuştu.

"Yorgun olan herkese tavsiye ediyorum"

Fransa'dan Konya'ya gelen ve ozon tedavisi olan Sedat Öz ise "Konya Numune Hastanesinde ozon tedavisini duydum. Altıncı seansım oldu. Bel ağrısı, yorgunluk, uykusuzluk ve çeşitli ağrılarım vardı onlar için tedavi olmaya geldim. Ozon tedavisini aldıktan sonra kendimi dinç hissediyorum. Yorgun olan herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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