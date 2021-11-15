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Konya'da TRSM hastaları uğraş terapileriyle tedavi oluyorlar - Son Dakika

Konya'da TRSM hastaları uğraş terapileriyle tedavi oluyorlar

15.11.2021 13:22
Konya'da TRSM hastaları uğraş terapileriyle tedavi oluyorlar

Konya Numune Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde (TRSM) hastalar, sanat ve spor faaliyetleriyle beceri kazanıyor, sadece ilaçlarla değil, ruhsal rehabilitasyon ve uğraş terapileriyle tedavi edilip topluma kazandırılıyor.

Konya Numune Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde (TRSM) hastalar, sanat ve spor faaliyetleriyle beceri kazanıyor, sadece ilaçlarla değil, ruhsal rehabilitasyon ve uğraş terapileriyle tedavi edilip topluma kazandırılıyor.

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, TRSM'de tedavi gören hastaları ve merkez çalışanlarını ziyaret edip incelemelerde bulunduğu programda, ruhsal problemler yaşayan vatandaşlara en güzel sağlık hizmetini sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Takipli hastaların sosyal hayata uyum sağlama oranlarının oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Koç, "Psikolojik sorunlar yaşayarak hem kendine hem de çevresine zarar veren hastalarımızın tedavi edilmesi, yalnızca hasta ve ailesi için değil toplum huzurumuz için de oldukça önem taşımaktadır." diye konuştu.

Hasta ve yakınlarının memnuniyeti konusunda başarılı çalışmalar yürütüldüğüne dikkati çeken Koç, şöyle konuştu:

"Fiziki hastalıklar, belki daha kısa sürede müdahale edilip düzeltilebilir. Fakat ruh sağlığından kaynaklanan hastalıkların tedavi süreci uzun sürüyor. Bu nedenle, rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi çok büyük emek ve çaba sarf etmeyi gerektiriyor. Şizofreni, bipolar ve psikotik bozukluk gibi psikolojik sorunu olan hastalarımızın yakınları hiç zaman geçirmeden bu merkezlerimizle iletişime geçerek tedavi için ilk adımı atmalıdırlar. Bu tür hastalarımız sadece ilaçlar ile değil ruhsal rehabilitasyon ve çeşitli uğraş terapileri ile de topluma yeniden kazandırılmalıdır."

Sanat ve spor becerileri kazanıyorlar

TRSM Sorumlu Psikiyatri Hekimi Dr. Zeynep Yücehan da, hastaların merkezde kaldıkları süre boyunca zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Merkezde şu ana kadar 430 hastanın faydalandığını kaydeden Yücehan, uygulanan yöntemler sayesinde çok sayıda hastanın sağlığına kavuştuğunun ifade etti. Yücehan, ebru, kilim dokuma, resim, seramik ve hat sanatı gibi birçok el sanatları faaliyetleri, resim ve müzik eğitimleri, bahçe uğraşları, spor faaliyetleri gibi pek çok farklı alanlarda hastalara beceri kazandırıldığını dile getirdi.

Ziyaret ve incelemelerde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Mustafa Parlayıcı, Konya Numune Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Halil Ekrem Akkurt, başhekim yardımcıları ve diğer hastane idarecileri de hazır bulundu.

Numune Hastanesi, Rehabilitasyon, ruh sağlığı, Konya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Konya'da TRSM hastaları uğraş terapileriyle tedavi oluyorlar - Son Dakika


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