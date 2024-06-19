Konya Şehir Hastanesinde 6 yılda 1500 hastaya karotis stentleme yöntemi uygulandı - Son Dakika
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Sağlık

Konya Şehir Hastanesinde 6 yılda 1500 hastaya karotis stentleme yöntemi uygulandı

Konya Şehir Hastanesinde görevli nöroloji uzmanı Doç. Dr. Gökhan Özdemir, şah damarında darlık olan hastalarda oluşabilecek kalıcı inme veya felci önlemek amacıyla uygulanan 'karotis stentleme' yöntemiyle yaklaşık 6 yılda 1500 hastayı tedavi etti. Özdemir, beyin damarı tıkanıklıklarının önemli bir sağlık problemi olduğunu belirterek, hastaları ameliyatsız ve anestezi yapmadan yarım saatlik bir operasyonla tedavi ettiklerini söyledi. Karotis stentleme yöntemiyle tedavi edilen hastaların operasyondan sonraki gün taburcu edildiği ve bu yöntemin hastalar açısından konforlu olduğu ifade edildi.

19.06.2024 11:35
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Konya Şehir Hastanesinde görevli nöroloji uzmanı Doç. Dr. Gökhan Özdemir, şah damarında darlık olan hastalarda oluşabilecek kalıcı inme veya felci önlemek amacıyla uygulanan "karotis stentleme" yöntemiyle yaklaşık 6 yılda 1500 hastayı tedavi etti.

Özdemir, AA muhabirine, beyin damarı tıkanıklıklarının, inmeye sebep olan risk faktörlerinden birisi olduğunu söyledi.

Bu sorunun, dünyada ve Türkiye'de en önemli ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığına işaret eden Özdemir, "Beyin damarı tıkanıklığı, erişkinlik döneminde engelli kalınması açısından birinci sırada olan önemli bir sağlık problemi. Hem hasta hem de yakınlarına önemli bir yük oluşturuyor. Ayını zamanda devletimize de önemli bir külfet." diye konuştu.

Özdemir, gelişen tıbbi teknoloji ve tecrübeyle, kedilerine erken dönemde ulaşan hastaları, ameliyatsız ve anestezi yapmadan yarım saatlik bir operasyonla tedavi ettiklerini dile getirdi.

Hasta, operasyondan sonraki gün taburcu oluyor

Karotis stentleme, yani şah damarı stentlemesi adı verilen yöntemin, hastalar açısından çok konforlu olduğunu aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

"Şah damarındaki darlık oluşan bölgeye bir balon yaptıktan sonra stent yerleştirerek tedavi ediyoruz. Herhangi bir problem olmadığı takdirde hastayı ertesi gün taburcu ediyoruz. Bu yöntemle 1500 hastaya müdahale ettik. Bu sayı hem ülkemiz hem de dünya standartlarının üzerinde. Bu hastalardan yalnızca üçünü kaybettik. Onlar da damar açıldıktan sonra beyni bu durumu tolere edemeyen ve beyin kanaması yaşayan hastalarımızdı. Daha önce bu durumdaki hastalar, açık yöntemle ameliyat ediliyordu. Bu nedenle taburcu olma süreleri uzuyordu."

"Otobüse binip gideceğim"

Şah damarı tıkanıklığı nedeniyle Erzurum'dan Konya Şehir Hastanesine tedavi olmaya gelen 75 yaşındaki Mehmet Şerifağrı ise operasyonun ardından hiçbir ağrısının olmadığını belirterek, "Yürüyerek buradan çıkıp, otobüse binip memleketime gideceğim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Konya Şehir Hastanesinde 6 yılda 1500 hastaya karotis stentleme yöntemi uygulandı - Son Dakika

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