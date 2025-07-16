Kopan Parmak 14 Saat Sonra Dikildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Kopan Parmak 14 Saat Sonra Dikildi

Kopan Parmak 14 Saat Sonra Dikildi
16.07.2025 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da odun keserken başparmağını kaybeden Ahmet Cemal Günindi, hastanede yapılan ameliyatla parmağına kavuştu.

Ordu'da oturan 25 yaşındaki Ahmet Cemal Günindi'nin odun keserken kopan başparmağı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde yapılan ameliyatla 14 saat sonra yerine dikildi.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde 19 Mayıs'ta bahçede bıçkı ile odun keserken sol el başparmağı kopan Günindi, ilk olarak kentteki bir hastanenin acil servisine başvurdu.

Burada kopan parmağı steril hale getirilen Günindi, ambulansla Samsun'daki bir hastaneye sevk edildi. Buradan KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine yönlendirilen Günindi, 12,5 saatlik sürecin ardından hastanenin aciline ulaşabildi.

Günindi, yaklaşık 1,5 saat sonra operasyona hazır hale getirildi. Kopan parmak ise KTÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Livaoğlu ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonla yerine dikildi.

Sağlığına kavuşan Günindi, kontrol amacıyla Prof. Dr. Livaoğlu ile bir araya geldi.

"Hastamız 5 saatlik başarılı bir ameliyat geçirdi"

Prof. Dr. Livaoğlu, AA muhabirine, Ordu'da yaşayan hastanın, 19 Mayıs'ta bıçkıyla elini kesmesi sonucu başparmağının en son boğumundan koptuğunu söyledi.

Hastanın ilk Samsun'daki bir hastaneye sevk edildiğini belirten Livaoğlu, "Samsun'da ameliyathane dolu olunca bize haber verdiler. Biz de hastayı kabul ettik. Sabah 03.30 civarında acile geldi. 1,5 saat içinde operasyona aldık ve yaklaşık 10.00 civarında da operasyonu bitti." diye konuştu.

Livaoğlu, hastanın 5 saatlik başarılı bir ameliyat geçirdiğini dile getirerek, "Ameliyat öncesi süreç 12 saati geçiyor, yaklaşık 13-14 saati buluyor. Bu süre böyle bir ameliyat için uzun." ifadesini kullandı.

Kopan parmak için uygun şartların sağlık ekiplerince sağlandığını anlatan Livaoğlu, "Hastamızın şu anki durumu iyi. Parmağı yerinde, kullanabiliyor." dedi.

Livaoğlu, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinin Doğu Karadeniz'in replantasyon merkezi olduğunu da kaydetti.

"Zorlu bir yolculuk oldu"

Ahmet Cemal Günindi ise kopan parmağını temiz bir beze sararak en yakın hastaneye başvurduğunu, daha sonra Samsun'a ve Trabzon'a sevk edildiğini anlattı.

Günindi, kritik saatler için zamanla yarışıldığına dikkati çekerek, "Zorlu bir yolculuk oldu, 'Parmağım daha tutmayabilir.' dedim. 12 saatlik bir süreç varmış. Onun üzerine tutmuyormuş ve 'Gitti parmağım.' diye düşündüm." diye konuştu.

Parmağını kullanmaya başladığını ve mutlu olduğunu vurgulayan Günindi, kendisiyle ilgilenen doktor ve sağlık görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Ahmet Cemal, Ameliyat, trabzon, Farabi, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kopan Parmak 14 Saat Sonra Dikildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı 15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti
İstanbul’da kimyasal alarm Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı İstanbul'da kimyasal alarm! Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
Türkiye’nin Oscar adayı belli oldu: ’Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’ Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu: 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri'
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
İstanbul’da ’Casperlar’ operasyonu: 70 tutuklama İstanbul'da 'Casperlar' operasyonu: 70 tutuklama
Denize giren kazlar CİMER’e şikayet edildi, kümese kapatılınca 8’i öldü Denize giren kazlar CİMER'e şikayet edildi, kümese kapatılınca 8'i öldü
114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti 114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti
Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti

11:35
Ayşe Tokyaz’ın cesedinin bavulla taşındığı anlar ortaya çıktı İşte caninin ilk ifadesi
Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bavulla taşındığı anlar ortaya çıktı! İşte caninin ilk ifadesi
10:54
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı
10:46
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye’ye geliyor Çok sayıda anlaşma imzalanacak
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak
18:11
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
18:05
Trump’ın Ukrayna’ya silah desteği sözlerine Kremlin’den ilk yanıt
Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt
17:40
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis’te bir arada
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis'te bir arada
17:27
3 ilde orman yangını Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
17:27
Erzurum’da çocuklar boş arazide el bombası buldu
Erzurum'da çocuklar boş arazide el bombası buldu
17:18
TBMM’deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
TBMM'deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
16:30
İspanya hükümeti Lamine Yamal’ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
İspanya hükümeti Lamine Yamal'ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
16:28
Küçükçekmece’de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
16:24
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 12:05:34. #7.13#
SON DAKİKA: Kopan Parmak 14 Saat Sonra Dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.