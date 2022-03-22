Köpekten kaçarken araba çarpan çocuktan sevindirici haber bugün geldi - Son Dakika
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Köpekten kaçarken araba çarpan çocuktan sevindirici haber bugün geldi

22.03.2022 13:56

Köpekten kaçarken araba çarpan çocuktan sevindirici haber bugün geldiSİVAS Sivas'ta geçtiğimiz haftalarda köpekten kaçarken arabanın çarpması sonucu ağır yaralanıp tedavi altına alınan 13 yaşındaki çocuk taburcu oldu.

Köpekten kaçarken araba çarpan çocuktan sevindirici haber bugün geldi

SİVAS Sivas'ta geçtiğimiz haftalarda köpekten kaçarken arabanın çarpması sonucu ağır yaralanıp tedavi altına alınan 13 yaşındaki çocuk taburcu oldu.

Sivas'ta geçtiğimiz haftalarda Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde kendisine saldıran köpekten korunmak için yola çıkınca otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki Ulu Baran Kalemköy'ün tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu oldu. Vücudunun bir çok yerinde kırıklar oluşan Ortaokul öğrencisinin ameliyatını gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi Sefa Aktı, 2-3 ay içerisinde çocuğun yürümesini beklediklerini söyledi.

"İleriye dönük sakatlık ön görmüyoruz"

Dr. Öğretim Üyesi Sefa Aktı, ameliyatlarının başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ve ileriye yönelik sakatlık beklemediklerini belirterek, "Ameliyatları başarılı geçti. Pelvis kemiğinde ve bacak kemiğinde kırıklar vardı, kırklarını yerine getirip ameliyatını yaptık. 2-3 ay içerisinde çocuğumuzun yürümesini bekliyoruz, bir sakatlık kalmamasını bekliyoruz ameliyatları başarılı geçti. Kalıcı bir hasar olacağını düşünmüyoruz. Leğen kemiğinde ki kırklar ayrı kırıklar değildi kırklar ayrılmadığı için yatarak iyileşecek. Çocuklarla genellikle hızlı iyileşme oluyor. Bacak kemiğinde ki kırıklar ayrıktı. Onları da açık ameliyatla yerine getirip plak dediğimiz tespit yöntemiyle tespit ettik. Kırıkları anatomik olarak yerine geldi. İleriye yönelik sakatlık kalacağını şuan ön görmüyoruz. Çocuk biraz okulundan ayrı kalacak 1-2 ay yatması gerekecek daha sonra yavaş yavaş ayağa kaldırıp yürütmeye başlatacağız. İyi bir rehabilitasyonla eski sağlığına kavuşacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Köpekten kaçarken araba çarpan çocuktan sevindirici haber bugün geldi
Köpekten kaçarken araba çarpan çocuktan sevindirici haber bugün geldi
Köpekten kaçarken araba çarpan çocuktan sevindirici haber bugün geldi

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Araştırma, Sivas, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Köpekten kaçarken araba çarpan çocuktan sevindirici haber bugün geldi - Son Dakika


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