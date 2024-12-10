Köpüren Konservelere Dikkat! - Son Dakika
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Sağlık

Köpüren Konservelere Dikkat!

Diyetisyen Cansu Arslan, köpüren ve fışkıran konservelerin sağlık riski taşıdığını uyardı.

10.12.2024 22:29
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Uzmanı uyardı: "Köpüren ve fışkıran konserveleri tüketmeyin"

SİVAS - Diyetisyen Cansu Arslan, uygun şartlarda hazırlanmayan konservelerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek köpüren veya fışkıran konservelerin tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kahvaltılık soslar, turşular ve reçeller sofralarımızda yerini alırken konserve ürünler de sıkça tüketiliyor. Ancak uzmanlar, ev yapımı konservelerin sağlıklı bir şekilde hazırlanması ve tüketilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalara dikkat çekiyor. Sivas Medicana Hastanesi Diyetisyeni Cansu Arslan, uygun şartlarda hazırlanmayan konservelerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek şu uyarılarda bulundu. Hazırlık aşamasında temizlenmemiş, zedelenmiş sebze ve meyvelerden yapılan konservelerin besin zehirlenmelerine neden olabileceğini ifade eden Arslan, "Kapaklarında bombaj adı verilen şişkinlik bulunan konserveler sağlığımız için risk oluşturuyor. Bu tür konserveler açıldığında fışkırma, köpürme görülüyorsa kesinlikle tüketilmemelidir" dedi.

Doğru saklama hayati önem taşıyor

Konservelerin pişirme işlemi uygulanarak cam kavanozlarda saklanması gerektiğini belirten Arslan, ürünlerin serin ve karanlık bir ortamda muhafaza edilmesinin önemine dikkat çekti. Açıldıktan sonra tüketilmeye başlanan konservelerin kalan kısmının 1-3 gün içinde buzdolabında saklanarak tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Clostridium Botulinum tehlikesi

Kapaklarında bombeleşme olan konservelerde Clostridium Botulinum bakterisinin bulunduğunu belirten Arslan, bu bakterinin ürettiği toksinlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını söyledi. Arslan, "Bu tür bakteriler nedeniyle besin zehirlenmeleri yaşanabilir. Eğer kusma, görme bozukluğu ya da bağırsak fonksiyonlarında değişiklik gibi belirtiler görülürse mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA

Cansu Arslan, Diyetisyen, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Köpüren Konservelere Dikkat! - Son Dakika

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