Koranavirüs'ün yeni varyantı 'JN.1' için uzmanlardan rahatlatan açıklama

KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü:

" Telaş edecek bir durum görülmüyor"

"Aslında çok yeni bir varyant değil; 2022'nin son aylarında Hindistan'da ortaya çıkmıştı daha sonra Çin'de, ABD, İngiltere'de Avrupa ülkelerinde bildirilmeye başlandı"

TRABZON - Dünya Sağlık Örgütü Hindistan, Çin, ABD'de görülen ve hızla yayılan Korona varyantı JN.1'i takibe alırken, varyantla ilgili rahatlatan açıklama pandemi döneminde Bilim Kurulu üyeliği de yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den geldi. Özlü, telaş edilecek bir durumun şuan için görülmediğini söyledi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Aslında çok yeni bir varyant değil. 2022'nin son aylarında Hindistan'da ortaya çıkmıştı daha sonra Çin'de, ABD, İngiltere'de Avrupa ülkelerinde bildirilmeye başlandı. Şimdiye kadar elde edilen verilere bakıldığında çok telaş edecek bir durum görülmüyor ama izlenen süreç içerisinde virüsle varyantla ilgili daha net bilgilere kavuşabileceğiz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, Korona virüsün yeni bir alt varyantı olan JN.1'i hızla yayılma sebebiyle dikkate alınması gereken varyant olduğuna dikkat çekerek söz konusu varyantın şimdiden dünya nüfusunun yoğun olduğu Hindistan, Çin ve ABD'de tespit edildiğini belirtti. DSÖ JN.1 varyantını dikkatle izlenmesi gereken varyant olarak sınıflandırdı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Tevfik Özlü, DSÖ'nün JN.1 varyantını dikkatle izlenmesi gereken varyant olarak sınıflandırdığını kaydederek "Dünya Sağlık Örgütü Kovid 19'un yeni bir varyantı olarak JN.1 varyantını dikkatle izlenmesi gereken varyant olarak sınıfladı. Bu hepimizin dikkatini çekti ne oluyoruz tekrar bir salgın başlar mı? Bu varyant tehlikeli mi? gibi sorular ortaya çıktı. Aslında çok yeni bir varyant değil 2022'nin son aylarında Hindistan'da ortaya çıkmıştı daha sonra Çin'de, ABD, İngiltere'de Avrupa ülkelerinde bildirilmeye başlandı. Son olarak gelen rakamlar yüzde 15 - 25 arasında bir sıklık bildiriliyor bu yeni varyantın görülme oranı. Ancak varyantla ilgili kesin bilgilere henüz sahip değiliz. Zaman içerisinde daha net konuşabilecek duruma geleceğiz öyle görünüyor. Ama genel itibariyle daha hızlı bulaşma özelliğine sahip olabileceği düşünülüyor. Daha ağır hastalık yaptığına dair bilgi yok genelde bildirilen vakalar hafif üst solunum enfeksiyonu şeklinde seyrediyor. Diğer Kovid 19 varyantlarında gördüğümüz semptomların benzerleri görülüyor. Öksürük, ateş, burun akıntısı, geniz akıntısı halsizlik vücut ağrıları, kas ağrıları, baş ağrısı, bulantı kusma eşlik edebiliyor. Tat ve koku alma duyusu kaybı bildiriliyor genelde ayaktan takip edilen hafif vakalar şeklinde seyrediyor. Yine de yaşlı ve kronik hastalığı olanlarda dikkatli olmamız şart bunlarda ağır seyredebilir ölümcül seyredebilir diğer solunum virüslerinde olduğu gibi" diye konuştu.

"Şimdiye kadar elde edilen verilere bakıldığında çok telaş edilecek bir durum görülmüyor" diyen Özlü, "İzlenen süreç içerisinde virüsle varyantla ilgili daha net bilgilere kavuşabileceğiz. Bu varyanta karşı yapılması gerekenler aslında daha öncekilerle benzer içerisinde bulunduğumuz mevsim kış mevsimi artık bu tür solunum yolu enfeksiyonların çok yaygın olarak toplumda dolaştığı bir mevsim. Sadece Kovid 19 değil grip yani İnfluenza, RSV, Noro virüsler diğer korona virüsler dolaşımda onun için dikkatli olmamızda fazda var. Özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olanları iyi korumalıyız. Özellikle evde çocuk varsa okula giden kreşe giden çocuk varsa o evlerde bu tür enfeksiyonlar çok sık görülüyor biri bitmeden neredeyse diğeri başlıyor onun için korunma önemli. Hasta olan kişilerin çocukların okula gitmemesi topluma çıkmaması evde istirahat etmesi çok önemli bulaşmayı ancak bu şekilde önleyebiliriz. Gitmek zorunda iseniz maskenizi kullanmanızı tavsiye ederim hasta olanlar için söylüyorum. Kapalı iyi havalandırılmayan kalabalık mekanlarda çok bulunmamakta fayda var. El hijyeni önemli hasta olanlarla temas riskli sarılmak, öpüşmek tokalaşmak bulaşma için önemli bunlardan uzak durmakta fayda var. Bağışıklığımızı koruyacak şekilde kaliteli yeterince uyku uyumak sağlıklı beslenmek aktif hareketli olmak bol sıvı tüketmek genel konsepte uygun önerilerdir. Ben bir telaş endişe görmüyorum" şeklinde konuştu.