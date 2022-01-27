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Korona virüs geçirmez kumaşın kullanıldığı sınıfta vaka görülmedi - Son Dakika

Korona virüs geçirmez kumaşın kullanıldığı sınıfta vaka görülmedi

27.01.2022 22:18

Korona virüs geçirmez kumaşın kullanıldığı sınıfta vaka görülmedi Korona virüsü öldüren masa örtüleri kullanıldı, 8 haftadır korona virüs vakası ortaya çıkmadı Bağımsız laboratuvarlarda onaylanan korona virüs geçirmez kumaş, bir sınıfta masa örtüsü oldu ARGE ve İnovasyon Uzmanı Endüstri...

Korona virüs geçirmez kumaşın kullanıldığı sınıfta vaka görülmedi

Korona virüsü öldüren masa örtüleri kullanıldı, 8 haftadır korona virüs vakası ortaya çıkmadı

Bağımsız laboratuvarlarda onaylanan korona virüs geçirmez kumaş, bir sınıfta masa örtüsü oldu

ARGE ve İnovasyon Uzmanı Endüstri Yüksek Mühendisi Reşan Arlıer:

"Sınıfta hiç vaka görülmemesi sağlık açışından çok kıymetli"

MERSİN - Mersin'i Tarsus ilçesindeki bir ilkokulun sınıfında korona virüsü öldüren masa örtüleri kullanıldı. 8 hafta boyunca sınıftaki hiçbir öğrencide korona virüs vakası görülmedi.

Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan ARGE ve İnovasyon Uzmanı Endüstri Yüksek Mühendisi Reşan Arlıer, 2020 yılında korona virüsü öldürebilen koruyucu kumaş üretmeye karar verdi. 1 ay boyunca çalışan Arlıer, önce su, sıvı ve hava geçirmez kumaşın ARGE'sini ardından da prototipini ürettirip kumaşın korona virüsü de öldürebilmesi için çalışma yaptı.

Bağımsız laboratuvarlarda onaylandı

Kendi imkanlarıyla araştırmaya başlayan Arlıer, tekstil konusunda başarılı bir ekip ile işbirliği yaparak geliştirdiği kumaşın özellikle virüs öldüren, antivirüs olması noktasında çalışmalar yürüttü. İş birliği ile üretilen kumaş, defalarca yıkandıktan sonra bile korona virüsü yüzde 96,6 ve 99.99 oranında etkisiz hale getiren bir ürün oldu.

İngiltere'de ki Microbiological Solutions LTD MSL ve ülkemizdeki Sağlık Bakanlığı ve TSE onaylı laboratuvarından da test edilerek onaylanan kumaşın ilk üretimiyse Bursa ve Gaziantep'teki fabrikalarda yapıldı. İlk etapta kumaştan sağlık çalışanları için maske, tulum ve kıyafetler üretildi.

Covid-19 da dahil diğer virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren, su itici ve yüzde 90 hava filtrasyonu sağlayarak insanları koruyan özel bir teknoloji ile üretilen kumaş, su geçirmezlik ve tekrar kullanılma özelliğine sahip.

İlkokulda masa örtüsü oldu

Mersin'i Tarsus ilçesindeki Şehitishak İlkokulu'nda veli olan Tekstil Mühendisi Ahmet Todil, Arlıer ile iletişime geçerek, kumaşı bir sınıfta masa örtüsü olarak kullanmayı önerdi. Okul Müdürü Kazım Kayhan Yıldırım'ın da onayıyla toplam bin 300 öğrencinin olduğu okulda 8 hafta önce 2-F sınıfında kumaş kullanılmaya başlandı. Öncesinde korona virüs vakasının görüldüğünü sınıfta 8 haftadır hiçbir öğrencide korona virüs vakası görülmedi.

Sınıf Öğretmeni Cem Sefa Baş, "Biz daha önceki yıllarda kumaş sıra örtüleri kullanıyorduk. Bunları da Pazartesi'den Cuma'ya kadar kullanıp hafta sonu da yıkanması için ilgili veliye gönderiyorduk. Tekstil Mühendisi Ahmet bey bana ulaştı. Nano teknolojiyle üretilmiş, gümüş iyonlara sahip ve 58 saniye içerisinde korona virüsü ortadan kaldıran kumaştan bahsetti. Biz bunları kullanmaya başladık. Kumaş çok güzel. Hiçbir zaman leke ve kir tutmuyor" ifadelerini kullandı.

"Sınıfta Covidli öğrenci yok"

Kumaşın kullanıldığı 8 haftadır hiçbir öğrencinin korona virüse yakalanmadığını kaydeden Baş, "Korona virüs sınıfta devamlı dolanıyordu. 8 haftadır sadece bir öğrencimiz korona virüse yakalandı. O da ailesinden kaptı. Şuanda sınıfta hiç Covidli olan yok. 2 öğrencinin testinin pozitif çıkıp kapanma noktasına geldiğimizde olmuştu ama örtü kullandıktan sonra vaka yaşamıyoruz" diye konuştu.

Tekstil Mühendisi Veli Ahmet Todil ise kumaştan pozitif sonuç aldıklarını kaydederek, "Bunun faydasını biz gördük. İnşallah bütün okulların bunu kullanıp, faydasını görmesini dileriz" dedi.

"Yan ürünlere de dönüşmeli"

Reşan Arlıer ise 8 haftadır sınıfta hiç vaka görülmemesi nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, "Okulda 39 tane sınıf var. Bin 300 kişinin eğitim aldığı bir kurumda bu sınıfta hiç vaka görülmemesi sağlık açışından çok kıymetli. Bu kumaşın yan ürünlere de dönüşmesini arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

Öğrenci Emsal Doğa Kolukırık ise kurallara uyduklarını, kumaştan yapılan masa örtüsünü de düzenli kullandıklarını söyledi.

Korona virüs geçirmez kumaşın kullanıldığı sınıfta vaka görülmedi
Korona virüs geçirmez kumaşın kullanıldığı sınıfta vaka görülmedi
Korona virüs geçirmez kumaşın kullanıldığı sınıfta vaka görülmedi

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Araştırma Geliştirme, Reşan Arlıer, Koronavirüs, su, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Korona virüs geçirmez kumaşın kullanıldığı sınıfta vaka görülmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Korona virüs geçirmez kumaşın kullanıldığı sınıfta vaka görülmedi - Son Dakika
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