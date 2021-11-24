Korona virüs tedavisi gören öğretmene duygulandıran sürpriz - Son Dakika

Korona virüs tedavisi gören öğretmene duygulandıran sürpriz

Arnavutköy'de hastane bahçesinde toplanan öğrenciler, açtıkları pankartla hastanede yatan öğretmenlerini duygulandırdı

İSTANBUL - Arnavutköy'de hastane bahçesinde toplanan öğrenciler, korona virüs tedavisi gören öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü açtıkları pankartla kutladı. Soğuk havaya aldırmadan hastane bahçesine gelen öğrenciler, görüntülü konuştukları öğretmenlerini duygulandırdı.

Arnavutköy Cemal Reşit Rey İlköğretim Okulu'nda 4. sınıf öğretmeni Adem Altıntaş geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalandı ve Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Öğrencileri, çok özledikleri öğretmenlerini Öğretmenler Günü'nünde unutmadı ve onu kutlamak için hastane bahçesinde toplandı. Öğrenciler ve veliler öğretmenlerini arayarak cama çıkmasını istedi ve beraberinde getirdikleri, "Öğretmenim geçmiş olsun, öğretmenler günününüz kutlu olsun" isimli pankartı açarak öğretmenlerinin gününü kutladı. Öğrencileri ile görüntülü konuşan sınıf öğretmeni duygularını anlatırken, toplanan öğrenciler ve veliler ise hep bir ağızdan bağırarak bu özel günü kutlayarak ona el salladı.

Öğrenci velisi Mehmet Özkan, "Öğretmenimiz korona virüs tedavisi görüyor. Bizde bugün ona moral olmak amaçlı geldik onun ihtiyacı olan bir selamsa bir selam vermek için buraya toplandık. İnşallah biran önce iyileşir" dedi.