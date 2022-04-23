Koronavirüs aşılarının yalnızca 65 yaş üzerine ve kronik hastalığı olanlara uygulanması gündemde - Son Dakika

Kovid-19 salgınında iki yılı devirdiğimiz bugünlerde normalleşmeyle ilgili ciddi adımlar atılmaya başlandı. Açık alanda maske kısıtlaması sona ererken, Bilim Kurulu raporları doğrultusunda maske uygulamasının da tamamen devreden çıkması da gündemde. Vakalardaki ciddi düşüş sonrası koronavirüs aşılamalarının ne sıklıkta olacağı da merak konusu. Bu kapsamda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşılamaların yalnızca belli bir kesime grip aşısı gibi uygulanabileceğini ifade etti.

"İSTANBUL'DA TEK TÜK VAKALAR GÖRÜLEBİLİR"

Vaka sayılarının azaldığına dikkat çeken İlhan şunları söyledi:

"Şu an için bakıldığında koronavirüs vakalarının aşağıya doğru gittiğine hepimiz şahit oluyoruz. Bu durumda özellikle 65 yaş üzeri olan, kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın kendilerini korumaları gerekiyor. Halihazırda vefat edenlere baktığımızda bunların içinde 65 yaş üzeri büyüklerimiz ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın çok daha fazla olduğuna şahit oluyoruz.

Belli yerlerde, çok kalabalık olan yerlerde, örneğin İstanbul'da tek tük vakalar görülüyor olabilir.

Bu süreçte de böyle bir salgın, böyle bir tehlike olmaması için tıpkı grip aşısında olduğu gibi 65 yaş üzeri vatandaşımıza nasıl ki aşılama tavsiye ediliyorsa, koronavirüs için de 65 yaş üzeri olan, kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı önümüzdeki dönem yine aşılamak mümkün olabilir."

"EYLÜL-EKİM DÖNEMİNDEN SONRA AŞILARIN NASIL İŞLEYECEĞİNE KARAR VERMEK EN DOĞRUSU OLACAK"

Prof. Dr. İlhan, aşılamada izlenecek yolun gelecek dönemdeki vaka yoğunluğuna göre belirlenebileceğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Ama buna önümüzdeki dönemde, güz döneminde dünyada ve ülkemizde koronavirüs vakalarının ne olacağını gördükten sonra karar vermek daha iyi olacaktır. Genelde aşılama güz döneminin gelmesi ile başlıyor, grip de bu dönemde yoğunlaşıyor. Güz döneminde eylül-ekim döneminde vakaların dünyada ve ülkemizde ne yönde gideceğini görerek bundan sonra koronavirüs aşısının nasıl işleyebileceği yönünde karar vermek en doğrusu olacaktır."