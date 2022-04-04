Koronavirüs nedeniyle 40 kişi vefat etti, 12 bin 647 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 12 bin 647 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 40 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 13 bin 958 hasta taburcu olurken bugün 236 bin 343 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,37 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,10 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,37 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 97 bin 462 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 986 BİN 694 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 786 bin 876 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 986 bin 694 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 658 bin 337 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 9 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybederken 9 bin 21 de yeni vaka tespit edilmişti.