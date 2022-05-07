Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1661 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1661 oldu

07.05.2022 21:31
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1661 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 102 bin 242 testte 1661 vaka tespit edildi. 11 kişi hayatını kaybederken, 1843 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 102 bin 242 testte 1661 vaka tespit edildi. 11 kişi hayatını kaybederken, 1843 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,16, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,45 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 822 bin 768, 2'nci dozda 53 milyon 40 bin 431 ve 3'üncü dozda 27 milyon 758 bin 244 olmak üzere 147 milyon 540 bin 208 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1661 oldu - Son Dakika


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