Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1858 oldu - Son Dakika

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 134 bin 646 testte 1858 vaka tespit edildi. 7 kişi hayatını kaybederken, 1511 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 134 bin 646 testte 1858 vaka tespit edildi. 7 kişi hayatını kaybederken, 1511 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,16, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,46 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 825 bin 933, 2'nci dozda 53 milyon 44 bin 519 ve 3'üncü dozda 27 milyon 765 bin 115 olmak üzere 147 milyon 576 bin 861 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.