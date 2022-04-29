Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1924 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1924 oldu

29.04.2022 23:01
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1924 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 127 bin 95 testte 1924 vaka tespit edildi. 9 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 302 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 127 bin 95 testte 1924 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 302 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,15; 2'nci doz ortalaması yüzde 85,44 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 818 bin 414, 2'nci dozda 53 milyon 34 bin 37 ve 3'üncü dozda 27 milyon 747 bin 966 olmak üzere 147 milyon 495 bin 274 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Osmaniye, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1924 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1924 oldu - Son Dakika
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