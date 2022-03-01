Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 59 bin 885 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 59 bin 885 oldu

01.03.2022 20:13
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 59 bin 885 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 403 bin 117 testte 59 bin 885 vaka tespit edildi. 203 kişi hayatını kaybederken, 71 bin 545 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 403 bin 117 testte 59 bin 117 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybederken, 71 bin 545 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,94, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,10 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 690 bin 44, 2'nci dozda 52 milyon 821 bin 88 ve 3'üncü dozda 27 milyon 136 bin 202 olmak üzere toplam 145 milyon 719 bin 490 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.'VİRÜSE KARŞI YAYGIN MÜCADELE ARTIK AŞIYLA VERİLİYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız" ifadelerini kullandı.


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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

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