Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 986 oldu - Son Dakika

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 186 bin 226 testte 6 bin 986 vaka tespit edildi. 35 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 825 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 186 bin 226 testte 6 bin 986 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 35 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 825 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,11, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,39 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 794 bin 538, 2'nci dozda 52 milyon 999 bin 118 ve 3'üncü dozda 27 milyon 682 bin 643 olmak üzere 147 milyon 206 bin 133 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.