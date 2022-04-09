Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 986 oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 986 oldu

09.04.2022 21:27
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 986 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 186 bin 226 testte 6 bin 986 vaka tespit edildi. 35 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 825 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 186 bin 226 testte 6 bin 986 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 35 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 825 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,11, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,39 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 794 bin 538, 2'nci dozda 52 milyon 999 bin 118 ve 3'üncü dozda 27 milyon 682 bin 643 olmak üzere 147 milyon 206 bin 133 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


YORUMLAR
500
Son dakika sağlık: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 7 bin 120 oldu Son dakika sağlık: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 7 bin 120 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 9 bin 354 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 9 bin 354 oldu

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Osmaniye, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 986 oldu - Son Dakika


Son Dakika
21:22 Ronaldo maç sonrası sinirlerine hakim olamadı! Everton taraftarının telefonunu paramparça etti
21:01 Sokak müzisyenleri ile bazı vatandaşlar arasında "Ramazan ayında alkol içemezsiniz" tartışması yaşandı
20:58 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City atağa geçti! Deplasmanda Middlesbrough'u 1-0 mağlup etti
20:37 Baba tartıştığı oğlunu satırla keserek öldürdü
20:34 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 986 yeni vaka tespit edildi
20:32 Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasında neler oluyor! 2 gol peş peşe geldi
20:30 Bordo-mavililer maça etkili başladı! Gaziantep savunmada
20:29 AK Partili Mahir Ünal'dan dikkat çeken açıklama: Çırpınırdı Karadeniz şarkısını söylediğim için bana "Pis faşist" diyerek dayak attılar
19:40 "Regl halindeyken Ayet-el Kürsi okunur mu?" sorusuna Nihat Hatipoğlu cevap verdi
19:37 Vedat Muriqi performansıyla göz doldurdu! Mallorca, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 21:33:28. #1.13#
SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 986 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement