Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 905 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 905 oldu

22.05.2022 22:51
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 905 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 118 bin 852 testte 905 vaka tespit edildi. 5 kişi hayatını kaybederken, 1019 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bakan Koca, vaka sayılarına ilişkin "Beklediğimiz gün geldi" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 118 bin 852 testte 905 vaka tespit edildi. 5 kişi hayatını kaybederken, 1019 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,18, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,48 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 836 bin 527, 2'nci dozda 53 milyon 58 bin 53 ve 3'üncü dozda 27 milyon 787 bin 380 olmak üzere 147 milyon 678 bin 850 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.'BEKLEDİĞİMİZ GÜN GELDİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" ifadelerini kaydetti.


Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 905 oldu
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 905 oldu
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Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Amasya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 905 oldu - Son Dakika


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