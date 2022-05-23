Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 922 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 922 oldu

23.05.2022 21:27
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 922 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 123 bin 536 testte 922 vaka tespit edildi. 3 kişi hayatını kaybederken, 1105 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 123 bin 536 testte 922 vaka tespit edildi. 3 kişi hayatını kaybederken, 1105 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,18, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,48 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 837 bin 603, 2'nci dozda 53 milyon 59 bin 422 ve 3'üncü dozda 27 milyon 789 bin 403 olmak üzere 147 milyon 687 bin 693 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 905 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 905 oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 922 oldu - Son Dakika


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