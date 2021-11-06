Koronaya yenilen Sakaryaspor'un eski başkanı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Koronaya yenilen Sakaryaspor'un eski başkanı son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - 2010-2011 sezonunda Sakaryaspor Kulüp Başkanlığı yapan ve korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden 66 yaşındaki Halit Evin, son yolculuğuna uğurlandı.

2010-2011 sezonunda Sakaryaspor Kulüp Başkanlığı yapan 66 yaşındaki Halit Evin, bir süre önce korona virüs salgınına yakalandı ve yaklaşık iki haftadır korona virüs sebebiyle İstanbul'da özel bir hastanede tedavi alına alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edilen Evin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evin için Adapazarı ilçesi Yeni Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, bürokratlar, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrasında Evin, Emirdağ Aile Mezarlığında toprağa verildi.