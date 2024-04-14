Kosta kırığı hastası için ambulans helikopter havalandı
VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde Kosta kırığı hastası, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.
Bahçesaray Devlet Hastanesinde kosta kırığı nedeniyle tedavi görmekte olan 40 yaş hastanın ileri tetkik tedavisi için sevkine karar verildi. Bunun üzerine havalanan ambulans helikopter ile alınan hasta, Van Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi.
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Devletin korunmasındaki görme ve bedensel engelli Berna Deligöz, 2 yıllık çabası sonrası hafız oldu ve umreye gitme hayaline kavuştu. Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde yaşayan Deligöz, Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi'nin destekleriyle umre ziyaretine gönderildi.
Diyarbakır'da atış poligonunda intihar eden doktorun, Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaşması, takipçilerinin üzgün olduğunu gösterdi.
Diyarbakır'da dün bir atış poligonuna giderek intihar eden 33 yaşındaki doktorun sosyal medya hesabından Bitcoin'de yüksek miktarda zarar yaptığını paylaştığı ortaya çıktı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3 kişi, cin çarpma iddiası ile toplum sağlığı merkezine başvurdu. Şahıslar sürekli zıplayıp farklı hareketlerde bulunurken, merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık merkezine bir de hoca gelirken, şahıslar hoca dua okudukça düzeldiklerini söyledi. Şahıslar hastaneye gitmeyi ise reddetti.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yaralanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yaralı vatandaş, durumunu bildirdikten sonra ekipler tarafından Çanakkale'ye getirilerek hastanede tedavi altına alındı.
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