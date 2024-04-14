Kosta kırığı hastası için ambulans helikopter havalandı

Görme ve bedensel engelli Berna Deligöz, hafız oldu ve umreye gitti

Devletin korunmasındaki görme ve bedensel engelli Berna Deligöz, 2 yıllık çabası sonrası hafız oldu ve umreye gitme hayaline kavuştu. Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde yaşayan Deligöz, Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi'nin destekleriyle umre ziyaretine gönderildi.