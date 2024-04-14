Kosta kırığı hastası için ambulans helikopter havalandı - Son Dakika
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Sağlık

Kosta kırığı hastası için ambulans helikopter havalandı

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde kosta kırığı hastası, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi. Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi gören 40 yaşındaki hasta, ileri tetkik tedavisi için ambulans helikopterle Van Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi.

14.04.2024 09:58  Güncelleme: 09:59
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Kosta kırığı hastası için ambulans helikopter havalandı

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde Kosta kırığı hastası, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesinde kosta kırığı nedeniyle tedavi görmekte olan 40 yaş hastanın ileri tetkik tedavisi için sevkine karar verildi. Bunun üzerine havalanan ambulans helikopter ile alınan hasta, Van Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi.

Kosta kırığı hastası için ambulans helikopter havalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kosta kırığı hastası için ambulans helikopter havalandı - Son Dakika

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