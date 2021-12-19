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Kovid-19, damar hastalıkları riskini artırıyor - Son Dakika

Kovid-19, damar hastalıkları riskini artırıyor

19.12.2021 11:09
Kovid-19, damar hastalıkları riskini artırıyor

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şırlak, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) damar sorunlarını artırdığını belirterek, "Normalde damar hastalıklarında ileri yaş grubu risk altındayken, Kovid-19'un yol açtığı pıhtılardan dolayı gençler için de risk oluşturuyor.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şırlak, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) damar sorunlarını artırdığını belirterek, "Normalde damar hastalıklarında ileri yaş grubu risk altındayken, Kovid-19'un yol açtığı pıhtılardan dolayı gençler için de risk oluşturuyor." dedi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Şırlak, AA muhabirine, damar cerrahları olarak yeni tedavileri, güncellemeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Kovid-19 ile kalp krizi rakamlarında ciddi artış olduğunu ifade eden Şırlak, " Koronavirüs, kalp damarı, atar veya toplar damar, vücudun herhangi bir yerindeki pıhtı sonucu gelişen damar sorunlarını iki, üç kat artırmış durumda. Bilimsel çalışmalarda bu ortaya konuldu." diye konuştu.

Şırlak, salgın sürecini, kalp damar hastalıklarını en iyi şekilde yönetmek istediklerini, damar hastalıklarına yatkın olanların Kovid-19 için de risk altında olduğunu bildirdi.

"Çocuklarda pıhtı sorunuyla karşılaşıyoruz"

Kovid-19, hareketsiz yaşam ve obezitenin damar hastalıklarını tetiklediğine dikkati çeken Şırlak, şunları kaydetti:

"Damar hastalıklarından korunmak için Kovid-19 sürecindeki korunma yöntemlerine uymamız gerekiyor. Aşı, maske, hijyen, sosyal mesafe kurallarının tümüne uymaktan geçiyor. Hareketli bir yaşam sürmek, dengeli beslenmek, sıvı alımına önem vermek gerekiyor. Normalde damar hastalıklarında ileri yaş grubu risk altındayken, Kovid-19'un yol açtığı pıhtılardan dolayı gençler için de risk oluşturuyor. 15-16 yaşındaki çocuklarda pıhtı sorunuyla karşılaşıyoruz."

Damar hastalıkları ile ilgili Türkiye'de her türlü cihaz, ekipman ve tedavinin olduğuna işaret eden Şırlak, soğuk havanın damar hastalıklarında etkili olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Şırlak, "Soğuk havanın en önemli etkisi damarlarda yaptığı büzülmedir. Özellikle kalp krizi için risk faktörüdür. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü damarlarda ani spazm dediğimiz damarın ani kasılması ve küçülmesiyle karşımıza çıkabiliyor. Soğuktan fiziki olarak da korunmak, damarlardaki akışkanlığı sağlamak için hareketi ve sıvı alımını artırmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Kalp Krizi, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kovid-19, damar hastalıkları riskini artırıyor - Son Dakika


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