Kovid-19 hastası iki çocuğun beyninde oluşan apse KTÜ'de tedavi edildi - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde, Kovid-19 tedavisi için Rize ve Erzincan'dan gelen iki kız çocuğunun beyninde oluşan apsenin ameliyatla tedavi edildiği bildirildi.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, salgın döneminde Kovid-19 hastalığının aşılama, poliklinik muayene, servis ve yoğun bakım tedavileri olmak üzere tüm süreçlerinde Farabi Hastanesi'nin başarılı çalışmalar yaptığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zeynep Gökçe Gayretli Aydın, son iki yıldır salgınla mücadele ettiklerini anımsattı.

Kovid-19 sürecinden çocukların daha az etkilendiğinin bilindiğini ancak hastalığın seyri sırasında çocukların ağır bakteriyel enfeksiyonlar geçirebildiğini anlatan Aydın, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları bölümüne bir süre önce Erzincan ve Rize'den getirilen iki çocuğun tedavi altına alındığını aktardı.

Aydın, 16 yaşındaki J.A'nın gözünde kızarıklık şikayetiyle doktora başvurduğunu ve sara nöbeti geçirdiğini, 13 yaşındaki A.K'nin ise gözde kızarıklık, takip eden günlerde sağ kol ve bacağında felç görülmesi üzerine KTÜ Farabi Hastanesine sevk edildiğini kaydetti.

Hastaların getirildiklerinde Kovid-19 enfeksiyonu geçirmekte oldukları bilgisini veren Aydın, şöyle devam etti:

"Yaptığımız tetkiklerde hastalarımızın beyninde apse olduğu tespit edildi. İki hastamız da Beyin Cerrahisi bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Uğur Yazar hocamız ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Operasyon sayesinde apseleri boşaltıldı. Hastalar, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları servisine yatırılarak damardan antibiyotik tedavilerine başlandı."

Doç. Dr. Aydın, çocukların servisteki takibi sürecinde tekrarlayan ameliyatlar geçirmeleri gerektiğini ve bu operasyonların yapıldığını kaydederek, "Tedavileri süresince kritik ve zor günler yaşayan A.K'nin felç durumu, J.A'nın görme problemi giderildi. Halen tedavilerinin ikinci ayı içinde olan hastalarımızı taburcu etmeye hazırlanıyoruz." bilgisini paylaştı.

Kovid-19'da çocukların "hafif seyreden grup" olarak algılanmasının önlemlerin alınması konusunda rahatlığa yol açtığına işaret eden Aydın, "Kovid-19'dan korunmak mümkün. Maske ve mesafenin yanında, ülkemizde 12 yaşından büyük çocuklarda aşı şansı mevcut. Bu yaş grubundaki çocukların da aşılanarak hem Kovid-19'dan hem de neden olabileceği diğer ağır hastalıklardan korunmak mümkün." ifadelerini kullandı.