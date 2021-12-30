Kovid-19 vaka sayısı artan Ordu'da "ev ziyaretlerine ara verin" çağrısı - Son Dakika

Kovid-19 vaka yoğunluğu artan iller arasındaki Ordu'da, ev ziyaretleri gibi bir araya gelinen kalabalık ortamlara bir süre ara verilmesi istendi.

Ordu, Sağlık Bakanlığının açıkladığı 11-17 Aralık'ta 100 bin kişide görülen haftalık verilere göre, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan iller arasında yer aldı.

Türkiye genelinde, 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu kentte, bugüne kadar 570 bin 663 birinci doz, 554 bin 402 ikinci doz, 219 bin 899 üçüncü doz olmak üzere toplam 1 milyon 344 bin 964 doz aşı yapıldı.

En az bir doz aşı yaptıran vatandaşların oranı yüzde 88,7'ye ulaşan Ordu'da, en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus yüzde 86, 12 yaş ve üzeri nüfus ise yüzde 83,12'ye yükseldi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Fatih Aydın, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıldır salgınla mücadele edildiğini anımsattı.

Salgının devam ettiğinin unutulmaması gerektiğini belirten Aydın, Ordu'nun, aşılama oranında birinci sırada yer aldığını ancak tedbirlere devam edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Aydın, sosyal mesafe, maske kullanımı, el ve ortam hijyeninin sağlanmasının hastalığın yayılımını büyük oranda engelleyeceğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, bizim tecrübelerimizde de sabit. Özellikle hane ziyaretlerinden veya aile içi temaslardan vakaların halen devam ettiğini görüyoruz. Kış aylarının gelmesiyle veya bazı etkinliklerin düzenlenmesiyle insanlar bir araya gelebiliyorlar, ev ziyaretlerinde bulunabiliyorlar. Biz bunlara bir süre ara verilmesini öneriyoruz. Özelikle aile dışından, ihtiyaç değilse çok fazla ziyaretlere gidilmemesi taraftarıyız."

Semptomu, kırgınlığı, rahatsızlığı veya teması olan kişilerin, diğer insanlarla bir araya gelmemeye dikkat etmesi gerektiğine dikkati çeken Aydın, gün içinde kimlerle görüşüldüğü ve temas edildiğinin gözden geçirilmesini istedi.

Aydın, iş yerlerinde mutlaka maske ile çalışılması gerektiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Aynı ofiste birkaç kişi birden çalışıyorsa mutlaka mesafeye ve maskeye dikkat etmek zorundayız. Biz bulaşların hala buralardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Eğer bunlara dikkat edersek aşılamada da zaten il olarak iyi bir durumdayız. Ülke olarak da aslında çok iyi durumdayız. Şimdi yerli aşımız da üretildi ve hızla bütün toplumu aşılayabileceğimize, kurallara da dikkat edersek bu salgının üstesinden gelebileceğimize inanıyorum."

"Hastanelerimizde doluluk kapasitelerimiz şu an sürdürülebilir durumda"

Valilik bünyesinde İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde tüm kurum ve kuruluşların sürekli istişare halinde olduklarını aktaran Aydın, aşılamayı son hız yapmaya gayret ettiklerini ve toplumun tamamını bağışıklamayı amaçladıklarını vurguladı.

İlgili ekiplerin denetimlerine devam ettiğini, mesafe konusunda hatırlatıcı uyarılar yapıldığını belirten Aydın, hem aşı hem de diğer önleyici unsurlarla salgının önüne geçilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Aydın, hastanede tedavi gören Kovid-19 vakalarına ilişkin, "Hastanelerimizde doluluk kapasitelerimiz şu an sürdürülebilir durumda. Olası bir vaka, yatan hasta, yoğun bakım yatan hasta sayısı artışına karşı bizim A, B, C, D planlarımız var ve şu anda gerçekten de iyi durumdayız, yönetebilir durumdayız. Artarsa da bununla başa çıkabilecek durumdayız." diye konuştu.

Yeni yılda mümkünse bir araya gelinmemesini isteyen Aydın, şunları kaydetti:

"Ama tabii ki bunun önüne de geçemiyoruz maalesef. İnsanlar bir arada sosyalleşmek, birlikte vakit geçirmek istiyorlar. Bazı durumda bunları haklı da buluyorum. İnsanlar gerçekten sıkıldı, iki yıl boyunca bu pandemi sürecinde bazı kısıtlamalardan. Eğer bir araya geleceksek de mümkünse kontrollü şekilde gelelim. Maskeyi çıkartmayalım, mesafeye dikkat edelim. Bir araya gelip sosyalleşeceksek ve sohbet edeceksek, dostlarımızla vakit geçireceksek de en azından bu kurallara dikkat edersek yine salgının önüne geçebileceğimizi düşünüyorum."

Fatih Aydın, kapalı ortamların havalandırılmasının ve temiz havanın içeriye girmesinin, salgın hastalıkta bulaşı azalttığını düşündüklerini sözlerine ekledi.