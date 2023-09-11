Koyun Dolly'i Klonlayan İngiliz Bilim Adamı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Koyun Dolly'i Klonlayan İngiliz Bilim Adamı Hayatını Kaybetti

Koyun Dolly\'i Klonlayan İngiliz Bilim Adamı Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 11.09.2023 20:29

Edinburgh Üniversitesi'nin bir parçası olan Roslin Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, koyun Dolly'i klonlayan İngiliz bilim adamı Ian Wilmut'un 79 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Wilmut, genetiği değiştirilmiş koyun yapmak için kullanılabilecek klonlama veya nükleer transfer tekniklerini geliştirme çabalarına öncülük etmişti.

Edinburgh Üniversitesi'nin bir parçası olan Roslin Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, koyun Dolly'i klonlayan İngiliz bilim adamı Ian Wilmut'un 79 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Nükleer transfer süreci kullanılarak yetişkin somatik bir hücreden klonlanan ilk hayvan olan koyun Dolly'i klonlayan İngiliz bilim adamı hayatını kaybetti. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta yer alan Edinburgh Üniversitesi'nin bir parçası olan Roslin Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, koyun Dolly'i klonlayan bilim adamı Ian Wilmut'un 79 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, "Genetiği değiştirilmiş koyun yapmak için kullanılabilecek klonlama veya nükleer transfer tekniklerini geliştirme çabalarına öncülük etti" denildi.

Wilmut, Roslin Enstitüsü'nde Keith Campbell ile birlikte 1996 yılında Dolly'yi klonlamıştı. Wilmut'a yıllar önce Parkinson teşhisi konmuştu. Öte yandan Dolly, klonlanmasının ardından 6 kuzu doğurmuş ve 14 Şubat 2003'te ilerleyen akciğer hastalığı nedeniyle uyutulmuştu. - EDINBURGH

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Koyun Dolly'i Klonlayan İngiliz Bilim Adamı Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
23:10 Taraftarların ağzında tek bir şey var! O futbolcunun transferini istemiyorlar
22:22 Libya'yı vuran kasırga sonrası AFAD harekete geçti
22:04 Pakistan'da kaçırılan futbolcular için operasyon başlatıldı
21:59 Putin'in ikazına kulak asmadılar! Ermenistan ile ABD'nin ortak düzenlediği tatbikat başladı
21:58 Doping testi pozitif çıkan Pogba, geçici olarak futboldan uzaklaştırıldı
21:40 Daniel Kasırgası, Libya'yı felakete sürüklüyor! Ölü sayısı 2 bini aştı, uluslararası yardım çağrısı yapıldı
21:22 Ahmet Nur Çebi'den Rashica açıklaması: Oyuncuya ve menajerine baskı yapıldı
20:48 Irak'ın Basra kentinde Irak-İran Savaşı'ndan kalma mayının infilak etmesi sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi
20:42 ABD'de 11 Eylül saldırılarının 22. yıl dönümünde anma törenleri yapıldı
20:41 ABD'nin "Bedelini öder" restine rağmen Kim Jong-Un, Putin ile görüşmek için yola çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2023 23:19:08. #1.13#
SON DAKİKA: Koyun Dolly'i Klonlayan İngiliz Bilim Adamı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement