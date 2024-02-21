KTÜ Farabi Hastanesi, Bakü\'de bir doktorun ameliyatını gerçekleştirdi

Sağlık turizmi projesi kapsamında Bakü'ye düzenlenen geziye katılan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş ile ekibi, burada talepte bulunan bir doktorun ameliyatını gerçekleştirdi.
KTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi kapsamında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından yürütülen sağlık turizmi projesi çerçevesinde Bakü'de geçen ay etkinlik gerçekleştirildi.
Kentteki özel bir hastanede düzenlenen etkinliğe, KTÜ Farabi Hastanesini temsilen Başhekim Tekinbaş öncülüğündeki ekip katıldı. Hastanede fizyoterapist olarak çalışan Dr. Gülnare Nuruzade, akciğerinde kitle olduğunu ve tanı konulamadığını belirterek, Prof. Dr. Tekinbaş'a muayene olmak istedi.
Prof. Dr. Tekinbaş'ın yaptığı muayene sonrasında kist hidatik (köpek, kurt, çakal ve tilki gibi hayvanların bağırsağında yaşayan parazitlerin neden olduğu hastalık) tanısı konulan Nuruzade'nin ailesi tedavinin Bakü'de yapılmasını rica etti.
Türkiye'ye döndükten sonra hazırlıklarını tamamlayarak Bakü'ye giden Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Prof. Dr. Atila Türkyılmaz ve ameliyathane teknisyeni Emrah Kerim'den oluşan ekip, hastayı başarıyla ameliyat etti.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Tekinbaş, ameliyatın yeni iş birliklerine kapı açmasını umduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bizler iki devlet, tek milletiz. Son zamanlarda sağlık alanında da kardeşliğimizi pekiştirmek için pek çok ortak faaliyette bulunuyoruz. KTÜ Farabi Hastanesi olarak Türkiye'mizin sağlık alanındaki bilgi, görgü ve birikimlerini, kardeş coğrafyamız ile paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bakü-Trabzon uçak seferlerinin artması, sağlık alanındaki ilişkilerimizin hızla gelişmesine vesile olacaktır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz, kısa bir uçak yolculuğu ile Trabzon'a gelip rahatlıkla tedavilerini olup memleketlerine dönebiliyorlar. Biz de Azerbaycan'a çok kısa bir sürede gidip gelebiliyoruz."
Doktor heyetine şükranlarını sunan Gülnare ise "Sizlerin, bu süreçte bizim için yaptığınızı unutmamız asla mümkün değildir. Gerçek dostluk ve kardeşlik böyle oluyormuş. Hep beraber, daha güzel ve mutlu günlerimiz olması için Cenab-ı Allah'a dua ediyorum." ifadesini kullandı.
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