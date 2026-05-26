Kurban Bayramı'nda Dengeli Beslenme Önerileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı'nda Dengeli Beslenme Önerileri

Kurban Bayramı\'nda Dengeli Beslenme Önerileri
26.05.2026 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyetisyen Ayfer Bozkurt, bayramda sağlıklı beslenmenin önemini vurguladı, dengeyi önerdi.

DİYETİSYEN Ayfer Bozkurt, Kurban Bayramı'nda kontrolsüz et ve tatlı tüketiminin sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, "Kontrolsüz beslenme hazımsızlık, mide sorunları, tansiyon yükselmesi, kan şekeri dalgalanmaları ve kilo artışına neden olabilir. Bayramda önemli olan yasaklar değil dengeli beslenmedir" dedi.

Lokman Hekim Akay Hastanesi'nden Uzman Diyetisyen Ayfer Bozkurt, Kurban Bayramı döneminde kontrolsüz beslenmenin hazımsızlık, mide sorunları, tansiyon yükselmesi, kan şekeri dalgalanmaları ve kilo artışına neden olabileceğini söyledi. Bozkurt, bayramda önemli olanın yasaklar değil denge olduğunu belirterek, "Güne hafif ve dengeli bir kahvaltıyla başlanmalı, kızartma ve ağır hamur işlerinden kaçınılmalıdır. Kurban etinin kesim sonrası hemen tüketilmesi sindirimi zorlaştırabilir. Etin buzdolabında 12 ila 24 saat dinlendirilmesi daha sağlıklı olacaktır. Kırmızı et kaliteli protein ve demir kaynağıdır ancak aşırı tüketimi kolesterol artışı ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Yetişkinler için öğünde 100 ila 150 gram pişmiş et tüketimi yeterlidir. Sofralar sebze, salata ve yoğurtla dengelenmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Et ağırlıklı beslenmenin sindirimi zorlaştırabileceğini ifade eden Bozkurt, "Etin yanında sebze, salata ve yoğurt tüketilmesi lif alımını artıracaktır. C vitamini içeren besinler de demir emilimini destekler. Kurban etinin hazırlanmasında ızgara, fırın, haşlama veya kendi yağıyla pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Ekstra yağ kullanımından kaçınılması gerekir. Ayrıca bayram ziyaretlerinde tatlı tüketiminin ölçülü olması gerekmektedir. Küçük porsiyonların tercih edilmesini, şerbetli tatlı yerine sütlü tatlı veya dondurma seçilebilir. Öte yandan artan protein tüketimiyle birlikte su ihtiyacı da yükselir. Günlük en az 2 ila 2,5 litre su tüketilmesi, yemek sonrası kısa yürüyüşler yapılması ve gün içinde aktif kalınması önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Diyabet, hipertansiyon, kalp damar, böbrek ve gut hastalığı bulunan bireylerin et tüketimi ile pişirme yöntemlerine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Bozkurt, "Tuzlu, yağlı ve sakatat ağırlıklı beslenme bu kişiler için risk oluşturabilir. Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmenin temelinde dengeli et tüketimi, doğru pişirme yöntemleri, porsiyon kontrolü ve yeterli sebze tüketimi yer almaktadır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Diyetisyen, Bozkurt, Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kurban Bayramı'nda Dengeli Beslenme Önerileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı 3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama... Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Zaniolo Udinese’ye veda etti Galatasaray’a dönüyor Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi

12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında yeni detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat aldılar
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında yeni detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat aldılar
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 12:57:57. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Dengeli Beslenme Önerileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.