Kurban Bayramı\'nda Dengeli Beslenme Önerileri

DİYETİSYEN Ayfer Bozkurt, Kurban Bayramı'nda kontrolsüz et ve tatlı tüketiminin sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, "Kontrolsüz beslenme hazımsızlık, mide sorunları, tansiyon yükselmesi, kan şekeri dalgalanmaları ve kilo artışına neden olabilir. Bayramda önemli olan yasaklar değil dengeli beslenmedir" dedi.

Lokman Hekim Akay Hastanesi'nden Uzman Diyetisyen Ayfer Bozkurt, Kurban Bayramı döneminde kontrolsüz beslenmenin hazımsızlık, mide sorunları, tansiyon yükselmesi, kan şekeri dalgalanmaları ve kilo artışına neden olabileceğini söyledi. Bozkurt, bayramda önemli olanın yasaklar değil denge olduğunu belirterek, "Güne hafif ve dengeli bir kahvaltıyla başlanmalı, kızartma ve ağır hamur işlerinden kaçınılmalıdır. Kurban etinin kesim sonrası hemen tüketilmesi sindirimi zorlaştırabilir. Etin buzdolabında 12 ila 24 saat dinlendirilmesi daha sağlıklı olacaktır. Kırmızı et kaliteli protein ve demir kaynağıdır ancak aşırı tüketimi kolesterol artışı ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Yetişkinler için öğünde 100 ila 150 gram pişmiş et tüketimi yeterlidir. Sofralar sebze, salata ve yoğurtla dengelenmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Et ağırlıklı beslenmenin sindirimi zorlaştırabileceğini ifade eden Bozkurt, "Etin yanında sebze, salata ve yoğurt tüketilmesi lif alımını artıracaktır. C vitamini içeren besinler de demir emilimini destekler. Kurban etinin hazırlanmasında ızgara, fırın, haşlama veya kendi yağıyla pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Ekstra yağ kullanımından kaçınılması gerekir. Ayrıca bayram ziyaretlerinde tatlı tüketiminin ölçülü olması gerekmektedir. Küçük porsiyonların tercih edilmesini, şerbetli tatlı yerine sütlü tatlı veya dondurma seçilebilir. Öte yandan artan protein tüketimiyle birlikte su ihtiyacı da yükselir. Günlük en az 2 ila 2,5 litre su tüketilmesi, yemek sonrası kısa yürüyüşler yapılması ve gün içinde aktif kalınması önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Diyabet, hipertansiyon, kalp damar, böbrek ve gut hastalığı bulunan bireylerin et tüketimi ile pişirme yöntemlerine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Bozkurt, "Tuzlu, yağlı ve sakatat ağırlıklı beslenme bu kişiler için risk oluşturabilir. Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmenin temelinde dengeli et tüketimi, doğru pişirme yöntemleri, porsiyon kontrolü ve yeterli sebze tüketimi yer almaktadır" diye konuştu.