Kurban Bayramı\'nda Et Tüketimine Dikkat!

Kurban Bayramına sayılı günler kala Elazığ Medilines Hastanesi Uzman Diyetisyeni Gülben Uç, sağlıklı beslenme hakkında bilgiler verdi.

Bayram boyunca kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığının arttığını aktaran Uzman Diyetisyen Uç, "Kırmızı et; iyi kalite hayvansal proteinin yanı sıra, demir, çinko, fosfor, magnezyum mineralleri ile B12, B6, B1 ve A vitaminleri içermektedir. Ancak yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içerikleri yüksektir. Bu nedenle kalp-damar hastaları, diyabet hastaları, hipertansiyon hastaları ve böbrek hastaları risk altındadır. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki ölüm sertliği yani Rigor Mortis olayına da dikkat edilmelidir. Bu sertlik hem pişirmede, hem de sindirimde zorluk oluşturur. Özellikle mide rahatsızlıkları olan bireyler, eti 24 saat bekletmeden tüketmemelidir" diye konuştu.

Uç, "Etler, C ve E vitaminini içermezler. Bu nedenle etlerin mutlaka sebzelerle birlikte pişirilmesi veya etlerin yanında C vitamininden zengin sebze, salata, taze sıkılmış meyve sularının tüketilmesi oldukça önemlidir. Bu yöntem demirin emilimini arttırır. Buzdolabında -2 santigrat derecede 1-2 hafta, derin dondurucuda ise -18 santigrat derecede daha uzun süre etler saklanabilmektedir. Pişirme yöntemi olarak; haşlama, fırınlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan ve kavurma yönteminden kaçınılmalıdır. Kavurma ve kırmızı et öğle öğününde tüketilmeli, akşam öğününde ise sebze, kuru baklagil gibi posa içeriği yüksek yemekler tercih edilmelidir" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ