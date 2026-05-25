Kurban Bayramı'nda Et Tüketimine Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı'nda Et Tüketimine Dikkat!

Kurban Bayramı\'nda Et Tüketimine Dikkat!
25.05.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalp hastalarına bayramda aşırı et tüketiminin riskleri uyarısı yapıldı. Dengeli beslenmeye özen gösterin.

Kurban Bayramı'nda artan kırmızı et tüketiminin özellikle kalp ve damar hastaları açısından ciddi riskler oluşturabileceğini belirten Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökaslan, vatandaşlara dengeli beslenme konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Bayram sofralarında kontrolsüz et tüketiminin kolesterol ve tansiyon değerlerini olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Prof. Dr. Gökaslan, "Kurban Bayramı'nda özellikle kavurma, sakatat ve yağlı et tüketimi artıyor. Ancak aşırı kırmızı et tüketimi kalp krizi, ritim bozukluğu ve tansiyon yükselmesi gibi ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebilir" dedi.

Yeni kesilen etin hemen tüketilmemesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Gökaslan, "Etin en az 12-24 saat dinlendirilmesi sindirim açısından daha sağlıklıdır. Ayrıca etleri kızartma yerine haşlama, ızgara ya da fırında pişirme yöntemleri tercih edilmeli" ifadelerini kullandı.

Özellikle hipertansiyon, diyabet, damar tıkanıklığı ve kalp hastalığı bulunan bireylerin bayram boyunca daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Gökaslan, "Et tüketiminin yanında mutlaka sebze, salata ve bol su tüketilmeli. Gün içerisinde hareketsiz kalınmamalı, kısa yürüyüşler ihmal edilmemeli. Bayramı sağlık sorunu yaşamadan geçirmek için porsiyon kontrolü büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Gökaslan ayrıca, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı ve ani tansiyon yükselmesi gibi şikayetlerin ciddiye alınması gerektiğini belirterek, bu tür durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması çağrısında bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kurban Bayramı'nda Et Tüketimine Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP’den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı

10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
08:56
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 10:34:57. #7.12#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Et Tüketimine Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.