Kurban Bayramı'nda Kalp Sağlığına Dikkat!
Kurban Bayramı'nda Kalp Sağlığına Dikkat!

29.05.2026 10:43
Dr. Güdül, et ve tuz tüketiminin kalp sağlığı üzerindeki risklerine karşı uyardı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Naile Eriş Güdül, Kurban Bayramı'nda artan et ve tuz tüketiminin kalp sağlığı üzerindeki risklerine karşı uyarılarda bulundu.

Güdül, aşırı yemek yemenin yol açtığı hazımsızlığın kalp hastalığı belirtileriyle sıkça karıştırıldığına dikkat çekti. Kurban Bayramı'nın beslenme ve yaşam alışkanlıkları açısından diğer günlerden bir farkı olmaması gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Güdül, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında Kurban Bayramı'nın diğer günlerden hiçbir farkı yok. Normal günlerde et tüketimimizi, tuzumuzu, diyetimizi, yürüyüşümüzü ve ilaç düzenimizi nasıl devam ettiriyorsak, Kurban Bayramı'nda da aynı düzene aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Kurban Bayramı, adı üzerinde diye et tüketiminin fazla olmasını gerektirecek bir durum değil. Tükettiğimiz her fazla et oranı ya da fazla tuz, kalbe aşırı yük binmesine neden olmasından dolayı hastaların kardiyak sorunlarla acil servise başvurmasına yol açabilir."

Acil servise başvurmayı gerektiren hayati belirtiler

Eti fazla tüketmenin ve aşırı yemek yemenin genellikle hazımsızlıkla sonuçlandığını hatırlatan Güdül, bu durumun kalp hastalıklarıyla çok sık karıştırıldığını vurgulayarak dikkat edilmesi gereken semptomları şu şekilde sıraladı:

"Eğer hastamızda göğsünde bir fil oturmuş gibi ağrılık hissi, mengeneyle sıkıştırılmış gibi bir his, nefes almakta zorlanma, sol kola veya çenesine vuran ağrı varsa buna eş değer nefes darlığı ve çarpıntı ilaveten devam ediyorsa hiç gecikmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve durumun kardiyak nedenli bir patoloji olup olmadığı mutlaka acil servislerde ayırt edilmelidir." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

