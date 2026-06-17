Kürtaj Operasyonunda 20 Gözaltı - Son Dakika
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Kürtaj Operasyonunda 20 Gözaltı

Kürtaj Operasyonunda 20 Gözaltı
17.06.2026 17:49
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Zonguldak'ta, Kürtaj için rüşvet alan bir doktor ve 20 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

ZONGULDAK'ta, kürtaj için gelen kadınlardan para talep eden Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ferhat T.'ye yönelik operasyonda 11'i kadın 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal süre içinde ve dışında rüşvet vererek kürtaj yaptırdıkları iddia edildi.

Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Ferhat T.'nin kürtaj için gelen kadınlardan para talep ettiği ve parayı veren kadınlara kürtaj yaptığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Zonguldak merkezli Bartın, Düzce ve Karabük'te başlatılan soruşturma kapsamında 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. Dün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde görevli Kadın Doğum Uzmanı doktor Ferhat T. ile aralarında sekreterinin de olduğu 11'i kadın 20 kişi gözaltına alındı. Ferhat T.'nin para talep edip kürtaj yaptığı iddia edilirken, bazı kadınlara ise yasal sürenin dışında kürtaj yaptığı öne sürüldü. Gözaltına alınan 6 erkeğin ise kürtaj için talep edilen parayı ödeyip, 'Rüşvet verme' suçunu işledikleri ifade edildi. Ferhat T.'nin rüşvet alarak kürtaj işlemlerini çalıştığı hastanede yaptığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.B., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, yaşları 20 ile 25 arasında değişen 8 kadın N.İ., F.K., G.B., İ.G., İ.K., İ.Ö., G.K. ve S.K., öğle saatlerinde 'Rüşvet vermek' suçlamasıyla Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. 8 kadın, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Geri kalan 3'ü kadın 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken, 'Çocuk düşürtme' suçu kapsamında da araştırma yapıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kürtaj Operasyonunda 20 Gözaltı - Son Dakika

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