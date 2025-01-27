Kütahya'da İlk Biyonik Kulak Ameliyatı - Son Dakika
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Sağlık

Kütahya'da İlk Biyonik Kulak Ameliyatı

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Kütahya'da başarıyla gerçekleştirilen biyonik kulak ameliyatı hastanın işitme sorununu çözüyor.

27.01.2025 10:46
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Kütahya'da ilk biyonik kulak ameliyatı başarıyla gerçekleşti

KÜTAHYA - Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen biyonik kulak (koklear implant) ameliyatı başarıyla tamamlandı. Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya ve dernek üyeleri, ameliyat edilen 31 yaşındaki Ayşenur Yılmaz'ı ziyaret etti.

Başkan Sarıkaya, yaptığı açıklamada, "Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği olarak, koklear implant cihazı kullanan işitme engelli bireylerle sürekli iletişim halindeyiz. Hastanemizde gerçekleştirilen ilk biyonik kulak ameliyatı olan Ayşenur Yılmaz'ı ziyaret ettik. Gerçekleşen operasyon sonrası hastamızın durumu gayet iyi. Ameliyatın başarıyla geçmesi hepimizi sevindirdi" dedi.

Sarıkaya, devletin sosyal devlet ilkesi gereği ameliyatın tüm masraflarını karşıladığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere hastane yetkililerine ve ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Nadir Yıldırım ile KBB Uzmanı Dr. Mehmet Varol'a teşekkür etti. Ayrıca, Kütahya'da bu tür ameliyatların yapılabilmesinin büyük bir kazanım olduğunu belirterek, artık başka şehirlere gitmeye gerek kalmadığını söyledi. Dernek olarak hastanın cihazdan en iyi şekilde faydalanabilmesi için eğitim ve rehabilitasyon sürecinde destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Doktor Mehmet Varol: Ameliyat başarılı geçti

Ameliyatı gerçekleştiren KBB Uzmanı Dr. Mehmet Varol ise operasyonun başarılı geçtiğini belirtti. Dr. Varol, "Biyonik kulak ameliyatı, çok ileri derecede işitme kaybı olan hastalar için devlet tarafından karşılanan bir işlemdir. İşitme kazançları diğer cihazlara göre daha iyi olup, riskleri minimalize edilmiştir. Hastamız 31 yaşında ve çocukluktan beri ileri derecede işitme kaybı vardı. Daha önce kullandığı cihazlardan fayda göremediği için kendisine koklear implant ameliyatı planladık ve dün başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Şu an hastamızın durumu iyi, birkaç gün içinde taburcu etmeyi planlıyoruz. Açılma süreci yaklaşık bir ay sürecek ve sonrasında daha iyi işiteceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Dr. Varol, bu ameliyatın artık yapılabildiğini ve işitme kaybı yaşayan hastaların gönül rahatlığıyla başvurabileceğini söyledi. Hastane ve dernek olarak işitme engelli bireylere her türlü desteği sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ameliyat edilen Ayşenur Yılmaz, kendisini iyi hissettiğini belirterek, doktor Varol ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kütahya'da İlk Biyonik Kulak Ameliyatı - Son Dakika

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