Kütahya'da Organ Bağışı Farkındalığı Artıyor - Son Dakika
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Sağlık

Kütahya'da Organ Bağışı Farkındalığı Artıyor

Kütahya\'da Organ Bağışı Farkındalığı Artıyor

Kütahya'da Organ Bağışı Haftası etkinliği düzenlendi, halk organ bağışına teşvik edildi.

07.11.2024 15:20
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Kütahya'da, Organ Bağışı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikle organ bağışının önemine dikkat çekildi.

Kütahya Şehir Hastanesi'nde, organ bağışı konusunda halkı bilinçlendirmek, organ bağışına teşvik etmek ve organ nakli hususunda bilgilendirme yapmak amacıyla stant oluşturuldu. Stantta, broşür ve afişlerle organ bağışına farkındalığa katkı sağlandı.

Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yaman, gazetecilere, organ bağışı konusunda bilinçlendirme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'de olduğu gibi Kütahya'da da organ nakli bekleyen hasta sayısının arttığını belirten Yaman, şunları kaydetti:

"Organ bağışı konusunda halkımızın duyarlı olması gerekiyor. Tıbben ve yasal olarak bir engeli olmayan herkes organ bağışçısı olabilir. Özellikle Kütahya'da il ve ilçe sağlık müdürlüklerine, yine devlet hastanelerimize bu yönde başvurular yapılabilir. Birimlerimiz hastane içinde bulunuyor ve halkımız istediği zaman başvurularını kabul ediyor."

Yaman, özellikle böbrek nakli, karaciğer nakli bekleyen hastaların ön planda olduğunu, Kütahya'da bütün organlara yönelik nakiller yapılabildiğini sözlerine eklendi.

Nefroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Tezcan da organ bağışı konusunda herkesin istekli ve cesaretli olması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Kütahya'da Organ Bağışı Farkındalığı Artıyor - Son Dakika

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