Kütahya'da otizmli bireylere sosyal hizmet danışmanlığı projesi 9 kamu kurumuna tanıtıldı - Son Dakika
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Kütahya'da otizmli bireylere sosyal hizmet danışmanlığı projesi 9 kamu kurumuna tanıtıldı

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Kütahya\'da otizmli bireylere sosyal hizmet danışmanlığı projesi 9 kamu kurumuna tanıtıldı
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Kütahya'da otizmli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal hizmet danışmanlığı projesi için bilgilendirme toplantısı yapıldı. İl genelindeki 9 kamu kurumu ve 1 STK temsilcisine proje anlatıldı, Kütahya İl Otizm Rehberi için görüş ve öneriler alındı.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda, Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler ve Aileleri İçin Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Uygulama Projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde görev yapan 9 kamu kurumu ile 1 sivil toplum kuruluşunun temsilcilerine proje hakkında bilgilendirme yapıldı. Projenin amacı, otizm spektrum bozukluğu olan bireyler ve ailelerinin sosyal hizmetlere erişimini desteklemek ve ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlamak olarak aktarıldı.

Toplantıda ayrıca Kütahya İl Otizm Rehberi çalışmaları da ele alındı. Rehberin içeriğine ilişkin katılımcıların görüş ve önerileri alınırken, mevcut çalışmalar üzerinden değerlendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer, otizm spektrum bozukluğu olan bireyler ve ailelerine yönelik hizmetlerin geliştirilmesi, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve rehber çalışmasının daha kapsamlı hale getirilmesi amacıyla değerlendirmelerin sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kütahya'da otizmli bireylere sosyal hizmet danışmanlığı projesi 9 kamu kurumuna tanıtıldı - Son Dakika
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